Берлин удивлен словами Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС

Власти Германии сочли "странным" высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности страны разорвать отношения с Европейским Союзом. Так представительница МИД ФРГ прокомментировала позицию Москвы корреспонденту DW в пятницу, 12 февраля.

Лавров несколькими часами объяснил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики РФ, в том числе в самых чувствительных сферах. "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил министр в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

В Кремле позднее заявили об искажении слов Лаврова. Слова министра были поданы без контекста, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Взаимные высылки дипломатов и визит Борреля в Москву

Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились. Так, МИД РФ 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США. Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке троих российских дипломатов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после трехдневного визита в Москву обвинил Москву в отсутствии готовности к диалогу. В ходе поездки глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД России, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления.