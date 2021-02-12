В Эстонии подтверждены четыре случая гриппа

В период с 1 по 7 февраля с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 2885 человек, из них около 30% — дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Пярнумаа. Среди циркулирующих инфекций преобладает риновирус.

Ситуация в Европе

По данным Европейской сети мониторинга гриппа и сведениям ВОЗ, интенсивность заболевания гриппом в Европейском союзе и во всем мире по-прежнему сохраняется на низком уровне. Различные санитарно-гигиенические меры и физическое дистанцирование, применяемые для сокращения распространения вируса SARS-CoV-2, по всей вероятности, сыграли свою роль в том числе в снижении распространения вируса гриппа.

Возбудителями гриппа являются вирусы, относящиеся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae). Грипп вызывают вирусы гриппа А, В и С. Пандемическим потенциалом в первую очередь обладают вирусы гриппа А. Симптомами заболевания являются быстро поднимающаяся температура, сильный жар, головная боль, сухой кашель и/или насморк, усталость и слабость, мышечная боль и боль в суставах. Грипп может сопровождаться тяжелыми осложнениями, такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.