Картина дня: cааремааский убийца, отношение учителей к вакцинации, заявление Сергея Лаврова и камеры слежения за скоростью
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
В здании суда Курессааре завершился процесс над Андресом Рейнартом, который в январе прошлого года на Сааремаа, сев за руль в пьяном виде, устроил ДТП, в котором погибли три человека, в том числе девятимесячный младенец. В своем последнем слове Рейнарт выразил сожаление о содеянном. Прокурор потребовал для подсудимого беспрецедентного наказания. Читать дальше...
С 15 февраля в Эстонии начинается вакцинация учителей. Школам предлагается препарат компании AstraZeneca, не рекомендованный людям старше 65 лет. Что делать педагогам в возрасте? Отказываться или рисковать? Насущный вопрос прокомментировал в студии Rus.Postimees руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5513 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 717, то есть 13% от общего количества. Читать далее...
Вчера правительство одобрило стодневный план, то есть важнейшие задачи министров до 5 мая. Первой основной задачей является выход из пандемии Covid-19. Как записано в коалиционном договоре, в стодневном плане имеется одна определенная цель: начиная с мая позволить всем вакцинироваться от Covid-19 бесплатно и неподалеку от дома. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что если Европейское агентство по лекарственным средствам даст зеленый свет российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым Эстония не должна рассматривать возможность приобретения российской вакцины. Читать дальше...
Совсем скоро начнется вакцинация работников учебных заведений. Rus.Postimees спросил у работников двух русских школ, готовы ли они вакцинироваться, когда им будет предложена такая возможность. Читать далее...
Начиная с понедельника, 15 февраля, десятидневное ограничение передвижения будет применяться к людям, прибывающим в Эстонию из стран Европейского союза и европейской экономической зоны, Шенгенской зоны с уровнем заражения более 150 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Читать дальше...
Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 обнаружен у лебедя-шипуна на полуострове Копли в Таллинне. По словам руководителя отдела здоровья животных Сельскохозяйственно-продовольственного департамента Олева Калда, это первая подобная находка в Эстонии. Читать дальше...
В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения. Читать далее...
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал изданию Pealinn, что в конце этого года камеры измерения скорости возможно перестанут фиксировать нарушения: «Договор об управлении камерами у „Кристийне” заканчивается в конце декабря, и Транспортный департамент уже сказал, что не хочет его продлевать». Читать далее...
13 февраля на 0-м этаже Таллиннского аэропорта откроется пункт экспресс-тестирования на антигены к коронавирусу. Результат теста вместе с сертификатом будет выдаваться в течение 15-30 минут, на сегодняшний день его акцептируют многие страны Евросоюза. Читать дальше...
Вируский уездный суд признал виновным человека, который нашел на полу в Нарвском полицейском участке более 2300 евро и присвоил их себе. Читать дальше...
Россия разорвет отношения с ЕС, если увидит санкции, угрожающие экономике, заявил глава МИД РФ. Ранее глава дипломатии Евросоюза Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Читать далее...
Кармель Пеа своим примером разрушила миф о том, что инсульт — болезнь пожилых людей. Работающая персональным тренером 26-летняя женщина, рассказала, как поражение мозга в считанные минуты ухудшило состояние ее здоровья. Читать далее...
В редакцию Rus.Postimees обратилась Юлия, живущая в пятиэтажке на Астангу. По ее словам, из одной квартиры в ее подъезде исходит удушающий запах, свойственный асоциальному жилью. В квартире живет тихий и неконфликтный пожилой мужчина, за квартиру он платит исправно, но соседей очень беспокоит ужасающая антисанитария. Читать дальше...
В очередном выпуске программа Kuuuurija выясняет, почему в доме престарелых Паю практически все подопечные и персонал - в общей сложности 112 человек - заразились короноавирусом, а также пытается найти ответ на вопрос: действительно ли глава Валгаской больницы Маргус Улст заслуженно лишился работы? Смотрите видео!
Вчера был рекордный день по количеству сделанных прививок от коронавируса. Количество вторых доз было ниже, чем в первую неделю месяца, но цифры все еще демонстрируют тенденцию к росту. Читать дальше...
Из объяснений превысивших скорость водителей, которые попались полиции на Сааремаа, следует, что причина нарушения в основном в нехватке времени: на газ давят, когда торопятся с парома домой, или наоборот спешат на паром. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 717 коронапозитивных. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) считает, что ослаблять ограничения нельзя. Скорее, стоит обсудить вопрос ужесточения ограничений для заведений общественного питания и сферы развлечения. Читать далее...
Сегодня Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) проводит пикеты перед зданиями Полиции безопасности и Государственной прокуратуры. Читать далее...
11 февраля было начато уголовное производство в связи с тем, что в январе одному из предприятий на Сааремаа было отправлено письмо якобы от партнеров, в котором сообщалось, что высланный им накануне счет не подлежит оплате, так как банк закрыл его из-за подозрительных сделок, а перевод необходимо сделать на новый счет. Читать далее...