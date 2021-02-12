Картина дня: cааремааский убийца, отношение учителей к вакцинации, заявление Сергея Лаврова и камеры слежения за скоростью

Камеры измерения скорости на перекрестке у центра «Кристийне» в конце года перестанут работать

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал изданию Pealinn, что в конце этого года камеры измерения скорости возможно перестанут фиксировать нарушения: «Договор об управлении камерами у „Кристийне” заканчивается в конце декабря, и Транспортный департамент уже сказал, что не хочет его продлевать». Читать далее...

В Таллиннском аэропорту можно будет сдать быстрый тест на антиген к коронавирусу

13 февраля на 0-м этаже Таллиннского аэропорта откроется пункт экспресс-тестирования на антигены к коронавирусу. Результат теста вместе с сертификатом будет выдаваться в течение 15-30 минут, на сегодняшний день его акцептируют многие страны Евросоюза. Читать дальше...

Мужчина, присвоивший найденные в Нарвском отделении полиции деньги, наказан в уголовном порядке

Вируский уездный суд признал виновным человека, который нашел на полу в Нарвском полицейском участке более 2300 евро и присвоил их себе. Читать дальше...

«Хочешь мира - готовься к войне»: Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Россия разорвет отношения с ЕС, если увидит санкции, угрожающие экономике, заявил глава МИД РФ. Ранее глава дипломатии Евросоюза Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Читать далее...

Инсульт, считающийся болезнью пожилых, сразил работающую тренером 26-летнюю женщину

Кармель Пеа своим примером разрушила миф о том, что инсульт — болезнь пожилых людей. Работающая персональным тренером 26-летняя женщина, рассказала, как поражение мозга в считанные минуты ухудшило состояние ее здоровья. Читать далее...

ФОТО 〉 Такой вот сосед: что делать, если в благополучном доме есть асоциальная квартира

В редакцию Rus.Postimees обратилась Юлия, живущая в пятиэтажке на Астангу. По ее словам, из одной квартиры в ее подъезде исходит удушающий запах, свойственный асоциальному жилью. В квартире живет тихий и неконфликтный пожилой мужчина, за квартиру он платит исправно, но соседей очень беспокоит ужасающая антисанитария. Читать дальше...

Директор больницы: моя голова полетела в назидание остальным

В очередном выпуске программа Kuuuurija выясняет, почему в доме престарелых Паю практически все подопечные и персонал - в общей сложности 112 человек - заразились короноавирусом, а также пытается найти ответ на вопрос: действительно ли глава Валгаской больницы Маргус Улст заслуженно лишился работы? Смотрите видео!

ГРАФИК 〉 Вакцинация от коронавируса набирает обороты: вчера было привито рекордное число людей

Вчера был рекордный день по количеству сделанных прививок от коронавируса. Количество вторых доз было ниже, чем в первую неделю месяца, но цифры все еще демонстрируют тенденцию к росту. Читать дальше...

Жена рожает, тороплюсь на рыбалку: как оправдывают себя нарушители ПДД

Из объяснений превысивших скорость водителей, которые попались полиции на Сааремаа, следует, что причина нарушения в основном в нехватке времени: на газ давят, когда торопятся с парома домой, или наоборот спешат на паром. Читать далее...

Кийк: ослаблять ограничения пока нельзя

За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 717 коронапозитивных. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) считает, что ослаблять ограничения нельзя. Скорее, стоит обсудить вопрос ужесточения ограничений для заведений общественного питания и сферы развлечения. Читать далее...

Галерея 〉 В центре Таллинна проходит пикет против действий КаПо и госпрокуратуры

Сегодня Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) проводит пикеты перед зданиями Полиции безопасности и Государственной прокуратуры. Читать далее...

Введенная в заблуждение фирма перевела мошенникам более 33 000 евро

11 февраля было начато уголовное производство в связи с тем, что в январе одному из предприятий на Сааремаа было отправлено письмо якобы от партнеров, в котором сообщалось, что высланный им накануне счет не подлежит оплате, так как банк закрыл его из-за подозрительных сделок, а перевод необходимо сделать на новый счет. Читать далее...