Картина дня: отношение учителей к вакцинации, заявление Сергея Лаврова и туманное будущее камер слежения за скоростью
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
С 15 февраля в Эстонии начинается вакцинация учителей. Школам предлагается препарат компании AstraZeneca, не рекомендованный людям старше 65 лет. Что делать педагогам в возрасте? Отказываться или рисковать? Насущный вопрос прокомментировал в студии Rus.Postimees руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5513 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 717, то есть 13% от общего количества. Читать далее...
Вчера правительство одобрило стодневный план, то есть важнейшие задачи министров до 5 мая. Первой основной задачей является выход из пандемии Covid-19. Как записано в коалиционном договоре, в стодневном плане имеется одна определенная цель: начиная с мая позволить всем вакцинироваться от Covid-19 бесплатно и неподалеку от дома. Читать далее...
Совсем скоро начнется вакцинация работников учебных заведений. Rus.Postimees спросил у работников двух русских школ, готовы ли они вакцинироваться, когда им будет предложена такая возможность. Читать далее...
В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения. Читать далее...
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал изданию Pealinn, что в конце этого года камеры измерения скорости возможно перестанут фиксировать нарушения: «Договор об управлении камерами у „Кристийне” заканчивается в конце декабря, и Транспортный департамент уже сказал, что не хочет его продлевать». Читать далее...
Россия разорвет отношения с ЕС, если увидит санкции, угрожающие экономике, заявил глава МИД РФ. Ранее глава дипломатии Евросоюза Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Читать далее...
Кармель Пеа своим примером разрушила миф о том, что инсульт — болезнь пожилых людей. Работающая персональным тренером 26-летняя женщина, рассказала, как поражение мозга в считанные минуты ухудшило состояние ее здоровья. Читать далее...
В очередном выпуске программа Kuuuurija выясняет, почему в доме престарелых Паю практически все подопечные и персонал - в общей сложности 112 человек - заразились короноавирусом, а также пытается найти ответ на вопрос: действительно ли глава Валгаской больницы Маргус Улст заслуженно лишился работы? Смотрите видео!
Из объяснений превысивших скорость водителей, которые попались полиции на Сааремаа, следует, что причина нарушения в основном в нехватке времени: на газ давят, когда торопятся с парома домой, или наоборот спешат на паром. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 717 коронапозитивных. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) считает, что ослаблять ограничения нельзя. Скорее, стоит обсудить вопрос ужесточения ограничений для заведений общественного питания и сферы развлечения. Читать далее...
Сегодня Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) проводит пикеты перед зданиями Полиции безопасности и Государственной прокуратуры. Читать далее...
11 февраля было начато уголовное производство в связи с тем, что в январе одному из предприятий на Сааремаа было отправлено письмо якобы от партнеров, в котором сообщалось, что высланный им накануне счет не подлежит оплате, так как банк закрыл его из-за подозрительных сделок, а перевод необходимо сделать на новый счет. Читать далее...
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