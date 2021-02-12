Картина дня: отношение учителей к вакцинации, заявление Сергея Лаврова и туманное будущее камер слежения за скоростью

Аркадий Попов: людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca

С 15 февраля в Эстонии начинается вакцинация учителей. Школам предлагается препарат компании AstraZeneca, не рекомендованный людям старше 65 лет. Что делать педагогам в возрасте? Отказываться или рисковать? Насущный вопрос прокомментировал в студии Rus.Postimees руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов.

Коронавирус выявлен у 717 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5513 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 717, то есть 13% от общего количества. Читать далее...

Правительство нацелилось на амбициозный план вакцинации

Вчера правительство одобрило стодневный план, то есть важнейшие задачи министров до 5 мая. Первой основной задачей является выход из пандемии Covid-19. Как записано в коалиционном договоре, в стодневном плане имеется одна определенная цель: начиная с мая позволить всем вакцинироваться от Covid-19 бесплатно и неподалеку от дома. Читать далее...

"Не вижу надобности": учителя русских школ относятся к вакцинации без энтузиазма

Совсем скоро начнется вакцинация работников учебных заведений. Rus.Postimees спросил у работников двух русских школ, готовы ли они вакцинироваться, когда им будет предложена такая возможность. Читать далее...

«Я разочарован вашей ложью, ваша честь». Второй день суда над Навальным по делу о клевете на ветерана

В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения. Читать далее...

Камеры измерения скорости на перекрестке у центра «Кристийне» в конце года перестанут работать

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал изданию Pealinn, что в конце этого года камеры измерения скорости возможно перестанут фиксировать нарушения: «Договор об управлении камерами у „Кристийне” заканчивается в конце декабря, и Транспортный департамент уже сказал, что не хочет его продлевать». Читать далее...

«Хочешь мира - готовься к войне»: Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Россия разорвет отношения с ЕС, если увидит санкции, угрожающие экономике, заявил глава МИД РФ. Ранее глава дипломатии Евросоюза Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Читать далее...

Инсульт, считающийся болезнью пожилых, сразил работающую тренером 26-летнюю женщину

Кармель Пеа своим примером разрушила миф о том, что инсульт — болезнь пожилых людей. Работающая персональным тренером 26-летняя женщина, рассказала, как поражение мозга в считанные минуты ухудшило состояние ее здоровья. Читать далее...

Директор больницы: моя голова полетела в назидание остальным

В очередном выпуске программа Kuuuurija выясняет, почему в доме престарелых Паю практически все подопечные и персонал - в общей сложности 112 человек - заразились короноавирусом, а также пытается найти ответ на вопрос: действительно ли глава Валгаской больницы Маргус Улст заслуженно лишился работы? Смотрите видео!

Жена рожает, тороплюсь на рыбалку: как оправдывают себя нарушители ПДД

Из объяснений превысивших скорость водителей, которые попались полиции на Сааремаа, следует, что причина нарушения в основном в нехватке времени: на газ давят, когда торопятся с парома домой, или наоборот спешат на паром. Читать далее...

Кийк: ослаблять ограничения пока нельзя

За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 717 коронапозитивных. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) считает, что ослаблять ограничения нельзя. Скорее, стоит обсудить вопрос ужесточения ограничений для заведений общественного питания и сферы развлечения. Читать далее...

Галерея 〉 В центре Таллинна проходит пикет против действий КаПо и госпрокуратуры

Сегодня Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) проводит пикеты перед зданиями Полиции безопасности и Государственной прокуратуры. Читать далее...

Введенная в заблуждение фирма перевела мошенникам более 33 000 евро

11 февраля было начато уголовное производство в связи с тем, что в январе одному из предприятий на Сааремаа было отправлено письмо якобы от партнеров, в котором сообщалось, что высланный им накануне счет не подлежит оплате, так как банк закрыл его из-за подозрительных сделок, а перевод необходимо сделать на новый счет. Читать далее...