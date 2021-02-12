Maxima предупреждает: клиенты могут лишиться накопленных денег
Maxima предупреждает, что владельцы карточки Aitäh могут использовать накопленные за прошедший год денежные бонусы только до 31 марта 2021 года.
Maxima предупреждает, что владельцы карточки Aitäh могут использовать накопленные за прошедший год денежные бонусы только до 31 марта 2021 года.
Это был первый год, когда бонусные деньги накапливались как на пластиковую, так и на виртуальную карточку, зарегистрированную в приложении.
«Maxima призывает людей делать более экологичный выбор, используя виртуальную карточку в приложении. Это простой, быстрый и экологичный способ накапливать бонусные деньги. Напоминаем, что виртуальную карточку также можно использовать в обычных кассах, необходимо лишь отсканировать QR-код», – пояснила директор по маркетингу Maxima Тийа Шапель.
С карточкой клиента Maxima нельзя собирать бонусные деньги, покупая алкогольную и табачную продукцию. Остаток денег Maxima можно увидеть в чеке о покупке, в среде самообслуживания на сайте и в приложении сети магазинов.
«Тем не менее, мы хотели бы обратить внимание людей на то, что по техническим причинам в приложение в настоящий момент не отображается, какая часть бонусных денег истекает в конце марта и какая часть накоплена за текущий год. Это можно проверить в чеке о покупке или в среде самообслуживания. Мы надеемся исправить эту техническую проблему в ближайшем будущем», – добавил Шапель.
Из-за распространения коронавируса в прошлом году клиенты Maxima совершали покупки реже, но на большую сумму. На начало февраля оставались неиспользованными бонусные деньги на сумму более 800 000 евро.