Maxima предупреждает: клиенты могут лишиться накопленных денег

Это был первый год, когда бонусные деньги накапливались как на пластиковую, так и на виртуальную карточку, зарегистрированную в приложении.

«Maxima призывает людей делать более экологичный выбор, используя виртуальную карточку в приложении. Это простой, быстрый и экологичный способ накапливать бонусные деньги. Напоминаем, что виртуальную карточку также можно использовать в обычных кассах, необходимо лишь отсканировать QR-код», – пояснила директор по маркетингу Maxima Тийа Шапель.

С карточкой клиента Maxima нельзя собирать бонусные деньги, покупая алкогольную и табачную продукцию. Остаток денег Maxima можно увидеть в чеке о покупке, в среде самообслуживания на сайте и в приложении сети магазинов.

«Тем не менее, мы хотели бы обратить внимание людей на то, что по техническим причинам в приложение в настоящий момент не отображается, какая часть бонусных денег истекает в конце марта и какая часть накоплена за текущий год. Это можно проверить в чеке о покупке или в среде самообслуживания. Мы надеемся исправить эту техническую проблему в ближайшем будущем», – добавил Шапель.