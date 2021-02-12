Несмотря на коронавирус Hesburger открывает в Эстонии еще один ресторан
Hesburger, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в Прибалтике и Финляндии, сегодня открывает новый ресторан в Нарве.
Hesburger, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в Прибалтике и Финляндии, сегодня открывает новый ресторан в Нарве.
В строительство ресторана вложен 1 миллион евро, в нем будут трудоустроены 7 человек. Ресторан рассчитан на 38 посадочных мест, а также есть услуга drive-in.
По словам директора по развитию Hesburger Иевы Салмела, в Нарве у них много хороших постоянных клиентов, поэтому было решено открыть третий ресторан в Нарве. Новый нарвский Hesburger находится по адресу Ансис Даумани, 2.
Всего у сети Hesburger 49 ресторанов в Эстонии и 156 - в странах Балтии.
На сегодняшний день открыты 507 ресторанов Hesburger в девяти странах мира - Финляндии, в странах Балтии, России, Беларуси, Украине, Германии и Болгарии. В общей сложности 7900 сотрудников Hesburger ежедневно обслуживают более 190 000 клиентов.