Несмотря на коронавирус Hesburger открывает в Эстонии еще один ресторан

В строительство ресторана вложен 1 миллион евро, в нем будут трудоустроены 7 человек. Ресторан рассчитан на 38 посадочных мест, а также есть услуга drive-in.

По словам директора по развитию Hesburger Иевы Салмела, в Нарве у них много хороших постоянных клиентов, поэтому было решено открыть третий ресторан в Нарве. Новый нарвский Hesburger находится по адресу Ансис Даумани, 2.

Всего у сети Hesburger 49 ресторанов в Эстонии и 156 - в странах Балтии.