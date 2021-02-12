Полиция ищет жертв мужчины, подозревающегося в вымогательствах и насилии

В понедельник, 8 февраля полиция задержала 29-летнего Аапа, который подозревается в неоднократном вымогательстве и причинении вреда здоровью. В настоящее время он находится под стражей.

По словам руководителя отдела по борьбе с нарко- и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, у полиции есть основания полагать, что Аап совершил больше преступлений против личности.

«Мы собрали достаточно данных, чтобы подозревать мужчину в вымогательствах и насилии. Однако собранная информация указывает на то, что могут быть еще жертвы, которые не обратились в полицию, поэтому мы просим этих людей заявить о себе», – сказал Кабанов.