Всемирно известный производитель шин покупает эстонскую фирму

Основанная в 1994 году Technobalt работает в основном в Эстонии, Латвии и Литве.

Это стратегическое решение соответствует желанию концерна расширить свое присутствие в странах Балтии.

«Мы сочли, что лучший способ обеспечить рост и безопасность, которых мы хотим достичь в регионе, - это объединить усилия с компанией, которая уже имеет аналогичную культуру услуг и качества», - сказал исполнительный директор Fenner Dunlop Эдвин Хэв.

Департамент конкуренции должен выдать разрешение

Приобретение Technobalt зависит от условий закрытия, а также от согласия эстонского Департамента конкуренции. Ожидается, что сделка будет завершена в апреле при условии одобрения регулирующими органами. После завершения сделки Technobalt станет полноправной дочерней компанией концерна Michelin.

Согласно Коммерческому регистру, реальными бенефициарами Technobalt Eesti являются Ааве Мяннасалу и Райн Хельде.

Согласно финансовому отчету за 2019 год, выручка компании составила 7,8 миллиона евро, а чистая прибыль - 73 143 евро.