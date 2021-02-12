Пт, 12.02.2021
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Майлис Репс
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Всемирно известный производитель шин покупает эстонскую фирму

Technobalt Eesti sadamalaadur. ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Входящая в концерн Michelin компания Fenner Dunlop (Fenner Dunlop Holdings Limited) сообщила, что подписала договор о приобретении всего акционерного капитала паевого товарищества Technobalt Eesti OÜ (Technobalt), одного из крупнейших в странах Балтии поставщиков конвейерных услуг, технического обслуживания и компонентов. Об этом пишет Postimees.

Основанная в 1994 году Technobalt работает в основном в Эстонии, Латвии и Литве. 

Это стратегическое решение соответствует желанию концерна расширить свое присутствие в странах Балтии.

«Мы сочли, что лучший способ обеспечить рост и безопасность, которых мы хотим достичь в регионе, - это объединить усилия с компанией, которая уже имеет аналогичную культуру услуг и качества», - сказал исполнительный директор Fenner Dunlop Эдвин Хэв.

Департамент конкуренции должен выдать разрешение

Приобретение Technobalt зависит от условий закрытия, а также от согласия эстонского Департамента конкуренции. Ожидается, что сделка будет завершена в апреле при условии одобрения регулирующими органами. После завершения сделки Technobalt станет полноправной дочерней компанией концерна Michelin.

Согласно Коммерческому регистру, реальными бенефициарами Technobalt Eesti являются Ааве Мяннасалу и Райн Хельде.

Согласно финансовому отчету за 2019 год, выручка компании составила 7,8 миллиона евро, а чистая прибыль - 73 143 евро.

Michelin является мировым технологическим лидером в производстве шин.  Штаб-квартира концерна находится во Франции. В компании работает более 114 000 человек по всему миру, она представлена в 171 стране. 

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