График ⟩ Вакцинация от коронавируса набирает обороты: вчера было привито рекордное число людей

Вчера первую дозу вакцины получили 2761 человек и вторую - 1281 человек, то есть всего было сделано 4042 прививки. Предыдущий рекорд был поставлен 4 февраля, когда за день были вакцинированы 3612 человек.

На этой неделе на первый план вышли первые дозы вакцин. За первые четыре дня недели первую дозу вакцины получили 8633 человека. Для сравнения: на прошлой неделе за первые четыре дня первую дозу получили 5731 человек. Но в позапрошлое воскресенье стало днем с одним из самых низких показателей — первую дозу получили только 11 человек, а вторую — 46. В прошлое воскресенье первую дозу получили 285 человек, а вторую — 253.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 44 486 человек, из которых 21 312 человек получили обе дозы.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.