На месте автовокзала уже в этом году будет построен большой магазин

По словам Георга Гросса, члена совета акционерного общества OG Elektra, владеющего сетью продовольственных магазинов Grossi, девелопер OÜ Peatus построит магазин и автовокзал ​​в Пыльва во второй половине года. Строительство начнется со сноса автовокзала. Торговая площадь магазина составит почти 1300 квадратных метров, будут добавлены зал ожидания автовокзала и помещения меньшего размера.

«Это будет продуктовый магазин с широким ассортиментом. В первую очередь мы ориентируемся на готовую продукцию и свежие продукты, в том числе на свинину - у нас ведь 20 000 свиней. Мы также стараемся поддерживать цены ниже, чем у наших конкурентов. Сильным аргументом в пользу создания магазина в Пыльва является тот факт, что автомобиль, доставляющий товары в Выру, в состоянии также доставлять товары туда. Печально было бы ехать из Тарту ради одного магазина», - сказал он.

Непосредственная близость магазина Konsum Гросса не пугает. «Скорее, будет синергия и, вероятно, будет достаточно клиентов для обоих. И если в центре города откроется и A-1000, жители Пыльва обязательно от этого выиграют».

Что будет с автовокзалом во время строительства, об этом, по словам Гросса, должен позаботиться девелопер. «У людей обязательно должно быть какое-то убежище и туалет», - подчеркнул он.

Строительство начнется весной

Входящий в число владельцев строящего новый торговый центр и автовокзал паевого товарищества Peatus Põlva Меэлис Симулант, подтвердил, что вопросы, связанные с движением автобусов, будет решать застройщик.

«Временный автовокзал может быть создан на базе контейнеров, - предположил он. - Строительный тендер еще идет, и хотелось бы до конца марта выбрать строителя. Надеемся, что весной строительство начнется полным ходом, а следующей зимой обязательно откроется новый автовокзал».

По словам Симуланта, в меньших помещениях будущего здания могло бы быть кафе, если кто-то захочет его содержать. «Мы также предложили помещения для магазина Aasa и кондитерской, но они говорят, что им нужно больше места», - отметил он.

По словам Лили Саар, заведующей магазином Aasa, который работает в здании автовокзала много лет, магазин переедет в другое здание через дорогу. В том же здании находится Касса по безработице. «В настоящее время там идут ремонтные работы - особенно строгие требования предъявляются к пекарне. Места там достаточно, а когда пандемия коронавируса закончится, помимо выпечки мы сможем предлагать и кофе. Магазин поменьше тоже планируется сохранить. В любом случае, мы надеемся, что перерыва не будет», - сказала она.

Разработкой строительства занимается OÜ Peatus Põlva, которое в конце прошлого года приобрело автовокзал Пыльва. Паевое товарищество, в свою очередь, принадлежит фирмам Bee Capital и Hansa Grupp, обе из которых связаны с автобусным бизнесом. Hansa Grupp, помимо прочего, владеет акционерным обществом Hansabuss, которое в настоящее время также обслуживает автобусные маршруты в Вырумаа.