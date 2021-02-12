Луйк о заявлении Лаврова: нас хотят запугать, Россия выбрала свою излюбленную тактику

«Утверждение Сергея Лаврова о том, что Россия готова разорвать отношения с Европейским союзом, а также упреки официального представителя МИД Захаровой в адрес ЕС - одна из излюбленных тактик России. Ситуация заранее накаляется, чтобы запугать государства-члены Евросоюза и тем самым избежать новых санкций», - сказал член Рийгикогу от партии «Отечества».

«Но такое общественное давление только усиливает аргументы сторонников санкций. После унижения Борреля в Москве голоса европейских стран, призывающих к дополнительным санкциям, значительно усилились. Рийгикогу также обсудит на заседании на следующей неделе заявление, призывающее Европу ввести новые санкции», - подтвердил Луйк.

«Теоретически прекращение отношений со стороны России был бы возможным, но скорее это остается символическим шагом: высылка дипломатов Евросоюза, отмена встреч. Основная часть отношений — это торговые отношения между Россией и Европейским союзом, которые находятся в компетенции Еврокомиссии. Фокусы с Еврокомиссией маловероятны, так как это больше всего ударило бы по самой России: Евросоюз - крупнейший торговый партнер России», - сказал Луйк.

По словам Луйка, примечательно, что Лавров не угрожает европейцам санкциями в отношении определенных лиц, а пытается отразить санкции, связанные с экономикой, особенно - в чувствительных сферах. «Он демонстрирует, что россияне больше всего страдают от санкций, ограничивающих их доступ к современным технологиям и долгосрочным кредитам. Конечно, крайне важна и продажа газа, то есть Nord Stream 2», - отметил Луйк.

«Однако постоянные попытки Москвы нагнетать обстановку могут сыграть с ней плохую шутку. Выражение Лаврова "хочешь мира — готовься к войне" показывает, что на прежних ошибках не смогли научиться», - заключил Луйк.