Департамент здоровья просит отмечать День святого Валентина ответственно

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, эпидемиологическая обстановка достаточно серьезна, поэтому следует отменить все массовые собрания и прокатиться на санках на Масленицу в приватной обстановке.

Хотя действующие ограничения позволяют собираться при соблюдении определенных условий, Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время отказаться от публичных мероприятий. По словам заместителя гендиректора Департамента Мари-Анне Хярма, вечеринки на рабочем месте сейчас тоже небезопасны, поэтому стоит отказаться от традиционных совместных мероприятий на Масленицу и коллективного поедания булочек. «Во все ближайшие праздничные дни стоит отдавать предпочтение мероприятиям на открытом воздухе, но и там нужно соблюдать безопасную, как минимум двухметровую дистанцию между людьми», - сказала Хярма.

«В воскресенье в День друзей следует сделать другу самый лучший подарок и послать виртуальное поздравление или позвонить. Так мы защитим здоровье друг друга и сохраним надежду на то, что если мы будем соблюдать ограничения, то в один прекрасный день мы сможем встретиться по-настоящему», - сказал Ланно.

На конец февраля придутся также школьные каникулы и празднества в честь 103-летия эстонского государства 24 февраля. Во время прошлых каникул заболеваемость коронавирусом заметно выросла, поскольку люди утратили бдительность и перестали соблюдать ограничения, отметил департамент. «Мы рекомендуем во время школьных каникул обязательно оставаться в Эстонии, избегать многолюдных мест и носить средства индивидуальной защиты», - сказала Хярма.