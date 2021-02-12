В Европе начата ускоренная оценка вакцины против Covid-19 компании CureVac

Решение комитета начать ускоренную оценку основано на предварительных результатах доклинических и ранних клинических испытаний с участием взрослых, которые показывают, что вакцина вызывает выработку антител и иммунных клеток, которые атакуют SARS-CoV-2 и защищают от вируса.

В настоящее время компания CureVac AG проводит клинические испытания безопасности и эффективности вакцины против Covid-19. EMEA начнет оценку этих и других клинических данных, как только компания их предоставит. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены достаточные сведения для подачи официального заявления на регистрацию.