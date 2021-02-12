Фото ⟩ В Таллинне установили пять камер-смайликов

По словам вице-мэра Андрея Новикова, практика небольших местных самоуправлений показала, что такие «эмоциональные» камеры эффективно дисциплинируют водителей и существенно повышают безопасность на внутренних дорогах.
«В то же время город по-прежнему ждет от государства изменений в правовых актах, касающихся камер измерения скорости, что позволило бы самоуправлению устанавливать камеры, которые давали бы возможность применять санкции, - сказал Новиков. – Местоположение нынешних камер выбрали в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны. Если эта практика себя оправдает, продолжим установку камер-эмодзи».
По заказу Таллиннского транспортного департамента камеры установлены в пяти местах: в Пельгулинне на перекрестке ул. Ристику и Тайме (ул. Ристику, 75), в Хааберсти на углу ул. Астангу (ул. Астангу, 55), возле школы Рокка-аль-Маре, возле железнодорожного переезда Ярвевана в районе озера Юлемисте и в Ласнамяэ (ул. Линнамяэ, 45).