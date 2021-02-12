Учителя Ида-Вирумаа о прививках от коронавируса: недоверие вызывает конкретная вакцина

Алексей Яшин, учитель начальных классов Синимяэской основной школы Нарва-Йыэсуу:

“Очень положительно, что Министерство образования вчера провело инфочас в интернете, где Аркадий Попов, Ирья Лутсар и другие ведущие специалисты ответили на вопросы и сказали, чего, собственно, ожидают от учителей. Я так понимаю, что меня ждет оксфордовская вакцина AstraZeneca, и я, в принципе, молодой, здоровый человек, поэтому отношусь к вакцинам положительно. У нас в школе уже спрашивали, кто хочет получить вакцину, и я, разумеется, ответил, что хочу”.

По словам Алексея, в его школе многие учителя также настроены сделать прививку.

Юрий Афанасьев, учитель биологии Кренгольмской гимназии Нарвы:

“Я не планирую делать прививку. В моем возрасте, как я читал, эту вакцину нежелательно делать - именно AstraZeneca”.

По словам педагога, если бы у него сейчас была возможность использовать вакцину от другого производителя, он провакцинировался бы.

Василий Зарецкий, IT-специалист и преподаватель естественных наук в Пяхклимяэской гимназии:

“Я поставил плюсик, что буду делать прививку. От гриппа я никогда не делал прививки, а сейчас коронавирус… не знаю, похож ли он на грипп? Многие сомневаются в той вакцине, которую нам предлагают сейчас - AstraZeneca - и хотят что-то другое. Мне, на самом деле, всё равно - пока бесплатно предлагают эту, возьмем эту. Она же не на всю жизнь - на сколько-то месяцев. Потом, может быть, сделаем другую. Может быть, в силу возраста я легче к этому отношусь, и по возрасту вакцина мне подходит. Поэтому, я даже особо не вчитывался и не задумывался. Думаю, всё будет хорошо”.

По наблюдениям Василия, в вакцинации больше сомневаются его коллеги более старших возрастов, которые хотят надежно защитить свое здоровье и, видимо, опасаются возможных плохих последствий укола.

Ольга из Пяхклимяэской гимназии Нарвы:

“Я переболела недавно, поэтому, естественно, по этой причине вакцинироваться не буду. На это не значит, что я хочу отказаться - в перспективе я буду вакцинироваться”.

Ольга также надеется, что не будет реализована идея, что работодатели получат право расторгать трудовые договоры с работниками на том основании, что они отказались от прививки против коронавируса.

“Это совершенно не демократично”, - сказала она.

Кюлли Кралль, учитель в классе языкового погружения Славянской основной школы Кохтла-Ярве:

“Я буду вакцинироваться, так как доверяю медицине. Сложно сказать, какого производителя вакцины я предпочитаю. Если они используются, значит, все эффективны. Может быть, я бы выбрала Pfizer.

Так как люди разные, мнения о вакцинации тоже разные. В школе есть те, кто привьются, есть и противники вакцинации, а также желающие взять немного времени на раздумье”.