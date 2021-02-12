В Эстонии появился птичий грипп: особо опасный штамм обнаружен в Таллинне

По словам руководителя отдела здоровья животных Сельскохозяйственно-продовольственного департамента Олева Калда, это первая подобная находка в Эстонии. «Департамент ежегодно проверяет и домашнюю птицу, и диких и водоплавающих птиц, но до сих пор птичий грипп не обнаруживался», - сообщил он в пресс-релизе.

Высокопатогенный птичий грипп - одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птиц. Штамм вируса не представляет угрозы для человека, но наносит экономический ущерб. Сельскохозяйственно-продовольственный департамент просит содействия всех граждан.

«Поскольку от этого заболевания нет ни вакцинации, ни лечения, то чтобы предотвратить заражение, домашнюю птицу необходимо держать в помещении. В случае заболевания птица подлежит забою, а корм, корма, отходы и другие материалы, которые могут быть заражены вирусом, нужно надлежащим образом уничтожить», - отметил Калда, по словам которого эта работа проводится под контролем уполномоченных сельзохдепартамента по надзору. Доставлять новых птиц в помещение можно после полной очистки и дезинфекции.

Основными симптомами птичьего гриппа являются отек лап и головы, одышка, потеря аппетита, сонливость и диарея, а также резкое снижение яйценоскости. Гребень и сережки зараженной вирусом птицы могут посинеть.

Для защиты от вируса домашнюю птицу необходимо держать в помещении и не допускать никаких контактов с дикими птицами, а также не впускать к птицам посторонних лиц; самим владельцам птиц нужно мыть руки и менять одежду и обувь, прежде чем войти в помещение с птицами и прежде, чем кормить их.

О возникшей аномальной смертности необходимо сообщить ветеринару. Птицы и инкубационные яйца могут быть ввезены из-за границы только на основании справки о состоянии здоровья птицы.

Если обнаружены свежие тушки водоплавающих птиц, таких как гуси или лебеди, большое количество мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц, департамент просит сообщить об этом по телефону доверия +372 605 4767.

Птичий грипп обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было убито или погибло около 3,5 миллиона домашних птиц.