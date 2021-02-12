Пт, 12.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кая Каллас: не нужно делать из вакцины "Спутник V" политический инструмент
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Кая Каллас: не нужно делать из вакцины "Спутник V" политический инструмент

Minister risttules: Kaja Kallas ФОТО: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в программе «Otse Postimehest», что, если Европейское агентство по лекарственным средствам даст зеленый свет российской вакцине от коронавируса, она не видит причин, по которым Эстония не должна рассматривать возможность приобретения российской вакцины. Об этом пишет Postimees.

- Какой должна быть позиция Эстонии в отношении российской вакцины Sputnik V, если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит ее? 

Каллас: Если Европейское агентство по лекарственным средствам даст зеленый свет, я не вижу причин, по которым ее нельзя было бы принять к использованию. Это такая же вакцина, как и у всех. 

- Премьер-министр Литвы заявил, что они не будут использовать вакцину, даже если она будет одобрена, потому что деньги от вакцины будут использованы в геополитических целях.

Каллас: Возможно, Россия использует этот "Спутник" для достижения своих политических целей. Почему они не вакцинируют свое население, а вместо этого предлагают вакцину за пределы страны - для того, чтобы усилить свое влияние. Китай поступает так же.

Но ваш вопрос заключается в том, что если Европейское агентство по лекарственным средствам скажет, что это хорошая вакцина, значит для нас это такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, но люди должны быть вакцинированы. 

22 января министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил Postimees, что в этом году в Эстонию с большой долей вероятности прибудут вакцины семи производителей. «В будущем на рынок может выйти больше производителей вакцин. В разработке находятся десятки вакцин-кандидатов. Кто выйдет на рынок в ближайшие годы, предсказать сложно. Конечно, главным критерием для нас всегда было то, что для выхода на рынок любая вакцина должна иметь положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам и разрешение на продажу, выданное Европейской комиссией».

Урмас Рейнсалу: призываю Каю Каллас не содействовать информационным операциям в России

По словам бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, в отличие от Каи Каллас он не склонен превозносить вакцину Sputnik. «Россия грубо использует ее в качестве информационной операции, в которой затем дискредитирует западные вакцины и проталкивает свои собственные», - объяснил Рейнсалу, добавив, что Россия затем предложит их другим странам, чтобы расширить сферу своего влияния. 

«Мы может быть в этом так же уверены, как Литва, и я призываю Каю Каллас не содействовать информационным операциям в России», - сказал бывший министр иностранных дел. Кроме того, он считает, что вопрос здоровья не означает, что лекарство, получившее зеленый свет, нужно сразу покупать в больших количествах, особенно если оно российское. 

"Скорее, мы должны заботитьсяо том, чтобы говорящие по-русски люди не попадали под влияние кремлевской пропаганды, где им промывают мозги, говоря, что что западные вакцины плохие, а "Спутник" - самый лучший».

На вопрос, какой сигнал заявление Каллас дает нашему русскоязычному населению, Рейнсалу ответил, что Каллас приводит нарратив, в рамках которого Sputnik - это хорошо, и правительство с этим согласно. «Конечно, наши союзники внимательно следят за тем, как мы сейчас выступает в роли продавцов Sputnik», - объяснил Рейнсалу.

По его словам, в случае с вакциной нельзя упускать из виду внешнюю политику, потому что в этом вопросе есть политический элемент, и отрицать его было бы крайне наивно.

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