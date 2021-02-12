В Таллиннском аэропорту теперь можно будет сдать быстрый тест на антиген к коронавирусу

«Большинство зарубежных стран требуют от пассажира отрицательного результата теста на коронавирус перед въездом в страну. В то же время все больше и больше стран акцептируют тесты на антигены к коронавирусу вместо тестов PCR», - сказал врач клиники Confido Андреас Абель .

По словам врача, предотвращение распространения коронавируса по-прежнему очень важно, но не менее важно продолжать жить привычной жизнью максимально безопасно.

«Тесты PCR были и останутся золотым стандартом для обнаружения коронавируса, но у них есть недостаток в виде долгого ожидания результатов, поэтому они не могут быть выполнены непосредственно перед поездкой».

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в нынешней ситуации, когда вакцина еще не широкодоступна, тестирование - лучший вариант для безопасного путешествия.

«Поскольку все больше и больше стран требуют для въезда либо отрицательный результат PCR, либо тест на антиген, мы очень рады, что в сотрудничестве с медиками Confido можем предложить пассажирам, покидающим Эстонию, возможность пройти тест на антиген непосредственно перед поездкой в ​​аэропорту. Это сделает путешествие более быстрым и удобным для всех».

По словам доктора Абеля, преимущество теста на обнаружение антигена перед тестом PCR - скорость. «Они позволяют быстро и непосредственно перед поездкой с высокой вероятностью определить, есть ли у человека острая коронавирусная инфекция», - сказал Абель.

Образец берут из носоглотки с помощью ватной палочки, результат теста можно получить в течение 15-30 минут. Кроме того, преимуществом обнаружения антигена коронавируса перед тестом PCR является его более низкая стоимость.

Тест на антиген не предназначен для людей, у которых есть основание подозревать на острое заболевание COVID-19. Во время тестирования необходимо носить защитную маску. Стоимость теста вместе с выданным сертификатом - 40 евро. Сертификат присылается на электронную почту после выяснения результата тестирования.

Пункт тестирования в Таллиннском аэропорту будет открыт с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов и в субботу и воскресенье с 7 до 16 часов. Для тестирования необходимо заранее забронировать время: https://www.confido.ee/covidtest