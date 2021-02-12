Мужчина, присвоивший найденные в Нарвском отделении полиции деньги, наказан в уголовном порядке

9 августа 2019 года 29-летний Александр обнаружил на полу служебного зала Нарвского отделения полиции упаковку, в которой было 2355 евро. Вместо того чтобы передать деньги сотруднику полиции, мужчина взял их себе и вместе с тремя друзьями покинул участок.

В тот же вечер они встретились в квартире одного из них и разделили найденные деньги. Впрочем, они недолго радовались легкой наживе, потому что полиция задержала их как раз в момент дележки денег.

Выяснилось, что пакет с деньгами уронил курьер, который должен был доставить его в банк. Сотрудник Нарвского управления полиции передал пакет с наличными курьеру, который положил его в свою папку. Когда курьер выходил из отделения полиции, он выронил деньги из папки, но не заметил этого. Однако это заметили Александр и его друзья и решили забрать деньги.

26 января Вируский уездный суд признал Александра виновным в присвоении денег и приговорил его к одному и трем месяцам лишения свободы. Поскольку в мае прошлого года он также попался на краже пачки салфеток Pampers из магазина, то получил за это дополнительно шесть месяцев тюрьмы. Суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы.

Кроме того, в 2017 году Александра приговорили к одному месяцу лишения свободы за кражу, этот срок суд добавил к его приговору.