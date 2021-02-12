Пт, 12.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Счет на 600 миллионов: банк Credit Suisse заплатит за финансовый кризис

Credit Suisse peakontor Zürichis: pank likvideerib n-ö viimasest finantskriisist pärit võlgu ФОТО: Arnd Wiegmann/Reuters/Scanpix

Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить 600 млн долларов для урегулирования судебного процесса по ипотечным ценным бумагам, которые рухнули во время финансового кризиса 2008 года, пишет Postimees.

Спекуляции на финансовых инструментах, основанные на ссудах на недвижимость с высоким риском, привели к финансовому кризису. Спустя более 10 лет настала очередь швейцарского банка погасить старые долги.

Истец, страховая корпорация MBIA Insurance Corp., пояснил, что достиг соглашения после решения суда, в соответствии с которым швейцарский банк обязан выплатить около 604 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.

Представитель Credit Suisse Андреас Керн пояснил, что банк рад урегулированию данного вопроса, который тянется с 2007 года. Он добавил, что сумма, подлежащая к выплате, существенно меньше, чем по последним прогнозам банка, который составлял 680 млн.

Это один из крупнейших, но далеко не единственный платеж, с которым Credit Suisse столкнулся после недавнего финансового кризиса. В начале года банк выделил 850 млн долларов на разрешение подобных споров.

Как и многие крупные банки, Credit Suisse обвиняется в том, что вводил в заблуждение клиентов, продавая финансовые продукты на основе субстандартной ипотеки. Именно бум субстандартных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, был одной из основных причин финансового кризиса.

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