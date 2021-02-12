Счет на 600 миллионов: банк Credit Suisse заплатит за финансовый кризис

Спекуляции на финансовых инструментах, основанные на ссудах на недвижимость с высоким риском, привели к финансовому кризису. Спустя более 10 лет настала очередь швейцарского банка погасить старые долги.

Истец, страховая корпорация MBIA Insurance Corp., пояснил, что достиг соглашения после решения суда, в соответствии с которым швейцарский банк обязан выплатить около 604 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.

Представитель Credit Suisse Андреас Керн пояснил, что банк рад урегулированию данного вопроса, который тянется с 2007 года. Он добавил, что сумма, подлежащая к выплате, существенно меньше, чем по последним прогнозам банка, который составлял 680 млн.

Это один из крупнейших, но далеко не единственный платеж, с которым Credit Suisse столкнулся после недавнего финансового кризиса. В начале года банк выделил 850 млн долларов на разрешение подобных споров.