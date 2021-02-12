В Италии продлили запрет на поездки между регионами
Правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.
Правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.
В четверг, 11 февраля, региональные власти Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения новых штаммов коронавируса.
Запрет распространяется на все второстепенные поездки между регионами, независимо от того, в какой зоне карантина они расположены.
При этом запрет не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.
Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.
Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".
Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.
Добавим, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).