Пт, 12.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

В Италии продлили запрет на поездки между регионами

Vaade Troina linnale Itaalias. ФОТО: Shutterstock

Правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.

В четверг, 11 февраля, региональные власти Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения новых штаммов коронавируса.

Запрет распространяется на все второстепенные поездки между регионами, независимо от того, в какой зоне карантина они расположены.

При этом запрет не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.

Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

Добавим, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back