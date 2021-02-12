В Италии продлили запрет на поездки между регионами

В четверг, 11 февраля, региональные власти Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения новых штаммов коронавируса.

Запрет распространяется на все второстепенные поездки между регионами, независимо от того, в какой зоне карантина они расположены.

При этом запрет не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.

Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.