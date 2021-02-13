Разрыв отношений России и ЕС? Реакция Запада на слова Лаврова и Пескова

Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом. Именно такую перспективу обрисовал в одном из интервью в пятницу, 12 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это может произойти в случае "санкций, создающих риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", сказал он.

Высказывание Лаврова вскоре уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда - да, мы будем готовы". В Брюсселе и Берлине не оставили без внимания такие слова первых лиц российских властей.

Как интерпретируют слова Лаврова в Берлине и Брюсселе

В правительстве Германии сочли высказывания Лаврова "странными", сообщила представительница МИД ФРГ корреспонденту DW. Провокацией назвал бывший координатор немецкого правительства по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер то, что российский министр использовал в своей речи фразу "Хочешь мира - готовься к войне". "В рамках отношений России и ЕС, это должно быть воспринято как угроза. Угроза в адрес министров иностранных дел, которые встречаются в конце этого месяца, чтобы обсудить введение дальнейших санкций в адрес России", - констатировал Эрлер в беседе с DW.

Евродепутат от немецких "зеленых" Сергей Лагодинский считает, что заявление Лаврова стоит рассматривать как "угрозу эмоционального плана". "Не будем забывать, что министр иностранных дел сказал это в интервью Соловьеву - там просто стилистика другая. Хорошо хоть никого не обозвал", - иронизирует депутат Европарламента. В то же время он полагает, что тем самым Москва посылает "пробный шар" в сторону Брюсселя. "Я считаю, что это риторический прием запугивания, но и сигнал того, что Кремль серьезно будет обижен, если его окружение пострадает (от санкций - прим.ред.)", - отметил Лагодинский в интервью DW.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос корреспондента DW о заявлениях Лаврова и Пескова парировал: "Мы не собираемся комментировать противоречивые высказывания представителей властей третьей страны". Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано добавил, что отношения России и Евросоюза "достигли низшей точки". "Чтобы понять, как Россия видит себе развитие отношений (с ЕС - прим.ред.), нам не нужно читать интервью министра иностранных дел местным СМИ", - продолжил он. По словам Стано, Россия разными способами ясно дает понять, что не заинтересована в "изменении негативного тренда" отношений.

Реален ли разрыв отношений России и ЕС