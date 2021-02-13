Загадочная смерть эстонки: 29-летняя женщина найдена мертвой в своей квартире

Причина смерти официально еще не установлена, но с 24 января молодая женщина жаловалась на сильные боли в горле и суставах, а также на усталость, которые вскоре стали сопровождаться затрудненным дыханием и высокой температурой.

Эстонка неоднократно отказывалась вызывать скорую помощь, ссылаясь на свою молодость и обстоятельство, что медицинская система Великобритании так перегружена и другие люди нуждаются в помощи больше, чем она.

При этом боль в горле была настолько сильной, что в последний раз, когда она разговаривала со своими близкими, она сказала, что уже давно не может ничего есть. Со 2 февраля она больше не отвечала на звонки.

Вошедшая в квартиру полиция нашла ее мертвой. «Она считала, что справится. Я говорила, что у тебя коронавирус, но она не верила», - говорит сломленная горем мать умершей.

Молодая эстонка жила в Великобритании одна с кошкой и собакой, но постоянно общалась со своим молодым человеком, соседями и близкими.

До лета она работала в международной компании руководителем проектов. После коллективного сокращения она искала новую работу. По словам родных, эстонка строго следовала введенным коронаправилам и не общалась ни с кем, кроме своих соседей.

Она заказывала еду из интернет-магазина и носила маску даже тогда, когда гуляла во дворе с собакой. Она также избегала встреч со своим молодым человеком, поскольку было запрещено передвигаться из одной зоны особого риска в другую.

Родные неоднократно звали ее вернуться на родину в Эстонию, но этому, в том числе, мешало обстоятельство, что срок действия ее паспорта и ИД-карты истек и для получения новых документов она должны была ехать в Эстонское посольство в Лондоне для сдачи отпечатков пальцев.

По данным Postimees, она не могла или не хотела поехать в посольство из-за введенного в Великобритании запрета выезжать за пределы своего региона.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пока нет ответа на вопрос, могут ли новые вирусные мутации быть связаны с более тяжелым течением болезни. Смертность у зараженных коронавирусом в возрастной группе 20–29 лет обычно составляет 0,2–0,22 процента. Риск более тяжелого течения болезни увеличивается с возрастом, также увеличивают его и некоторые хронические заболевания. У эстонки, умершей в Манчестере, не было обнаружено никаких заболеваний, которые считались бы фактором риска Covid-19.

Родственники прилагают большие усилия, чтобы прах умершей, несмотря на действующие ограничения, был доставлен в Эстонию.