Китай отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях коронавируса

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ показали: коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.

По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.

Однако экспертам не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования", - цитирует газета слова микробиолога ВОЗ Доминика Дуайера.

"Я ученый и доверяю данным. Я доверяю документальным свидетельствам, основанным на данных, я не доверяю просто тому, что кто-то говорит", - отметила датский эпидемиолог Теа Фишер.