Китай отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях коронавируса

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ показали: коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.
По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.
Однако экспертам не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Китае.
"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования", - цитирует газета слова микробиолога ВОЗ Доминика Дуайера.
"Я ученый и доверяю данным. Я доверяю документальным свидетельствам, основанным на данных, я не доверяю просто тому, что кто-то говорит", - отметила датский эпидемиолог Теа Фишер.
Международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Глава группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Лян Ванянь в свою очередь заявлял, что образцы крови и медицинские записи были проверены, но нет никаких доказательств того, что вирус появился до декабря 2019 года.