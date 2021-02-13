Сб, 13.02.2021
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Калле Лаанет
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Китай отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях коронавируса

Члены команды ВОЗ в аэропорту Шанхая. ФОТО: Aly Song/Reuters/Scanpix

Китай отказался предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, первичную персонализированную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом COVID-19, передают Newsru и "Интерфакс" со ссылкой на газету The The Wall Street Journal.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее The Wall Street Journal также сообщала, что предварительные результаты исследований экспертов ВОЗ показали: коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.

По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.

Однако экспертам не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования", - цитирует газета слова микробиолога ВОЗ Доминика Дуайера.

"Я ученый и доверяю данным. Я доверяю документальным свидетельствам, основанным на данных, я не доверяю просто тому, что кто-то говорит", - отметила датский эпидемиолог Теа Фишер.

Международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Глава группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Лян Ванянь в свою очередь заявлял, что образцы крови и медицинские записи были проверены, но нет никаких доказательств того, что вирус появился до декабря 2019 года.

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