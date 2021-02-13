Фото ⟩ В Англии продается превращенная в жилой дом водонапорная башня

Представительное здание с выпуклой стеклянной пристройкой на первом этаже и зубчатой кирпичной балюстрадой на крыше продается в переводе на евро за 680 000. Цена может показаться завышенной, но это компенсируется исторической ценностью и великолепным интерьером.

Бывшая водонапорная башня была построена в 1854 году и предназначалась для снабжения города водой. С верхнего этажа дома открывается прекрасный вид. Благодаря установленному в полу кухни застекленному люку можно видеть аутентичные чугунные водопроводные трубы, которые использовались для слива воды из резервуара, когда здание еще служило водонапорной башней.

Кухня на водонапорной башне. ФОТО: rightmove.co.uk

В 2016 году дом получил от муниципалитета награду за лучшую реконструкцию, в ходе которой в спальне и гостиной на первом этаже были добавлены большие выпуклые окна. Кроме того, с южной и западной сторон башни были сооружены пристройки.

В доме две ванных и три спальни, пишет Metro. Одна из спален занимает нижнюю часть одного из этажей, а в ванную комнату из нее нужно подниматься по лестнице.

Двухэтажная спальня. ФОТО: rightmove.co.uk

Во всем доме сохранены подлинные кирпичные стены, которые контрастируют с современным дизайном. Чердак башни, который когда-то был резервуаром для воды, теперь служит кладовой. Земельный участок окружен живой изгородью. Есть сад и ухоженный газон.