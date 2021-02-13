В Нарве согласны вакцинироваться 174 педагога

Когда будут укомплектованы списки учителей, для преподавателей старше 70 лет будет заказана вакцина Pfizer. Прививать от коронавируса будут в школах, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам руководителя Нарвской больницы Алексея Евграфова, для массовой вакцинации горожан больница откроет специальный центр, который будет находиться в больнице рядом с отделением ЭМО, чтобы при необходимости можно было бы оказать пациенту помощь. "И у нас будет обеспечен широкий коридор, близкий вход, чтобы люди, которые вакцинированы, не смешивались с теми, кто ждет еще вакцинацию", - отметил он.