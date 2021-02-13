В Нарве согласны вакцинироваться 174 педагога
В пятницу Нарвская больница заказала 200 доз вакцины AstraZenecа, поскольку, по данным Больничной кассы, вакцинироваться пожелали 174 педагога.
В пятницу Нарвская больница заказала 200 доз вакцины AstraZenecа, поскольку, по данным Больничной кассы, вакцинироваться пожелали 174 педагога.
Когда будут укомплектованы списки учителей, для преподавателей старше 70 лет будет заказана вакцина Pfizer. Прививать от коронавируса будут в школах, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам руководителя Нарвской больницы Алексея Евграфова, для массовой вакцинации горожан больница откроет специальный центр, который будет находиться в больнице рядом с отделением ЭМО, чтобы при необходимости можно было бы оказать пациенту помощь. "И у нас будет обеспечен широкий коридор, близкий вход, чтобы люди, которые вакцинированы, не смешивались с теми, кто ждет еще вакцинацию", - отметил он.