Коронавирус выявлен у 760 жителей Эстонии, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5220 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 760, то есть 14,6% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5220 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 760, то есть 14,6% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 410 человек. В Харьюмаа 274 новых случая приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 49, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа и на Сааремаа — по 38, в Рапламаа — 27, в Ярвамаа — 26, в Вырумаа — 25, в Вильяндимаа — 24, в Валгамаа — 20, в Пыльвамаа — 14, в Йыгевамаа — 10, в Ляэне-Вирумаа — восемь, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по три новых случая. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 603 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.
Пятеро скончались
По состоянию на утро 13 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждается 452 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 33 пациентам, из которых 13 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Открыли 66 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 40 человек, 19 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 84-летняя женщина, 82-летний мужчина, 79-летняя женщина, 74-летний мужчина и 55-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 491 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2943 случая заболевания COVID-19 у 2889 человек.
По состоянию на 13 февраля выздоровели 41 203 человека. Из них истории болезни 28 731 человека (69,7%) завершены, у 12 472 человек (30,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 837 593 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 51 749 положительных первичных результата (6,2% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 46 020 человек, две дозы вакцины получили 22 126 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 020 человек, из которых 22 126 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 263 778 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3326 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 362.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Действуют общегосударственные ограничения
С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.
Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.