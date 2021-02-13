Коронавирус выявлен у 760 жителей Эстонии, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 410 человек. В Харьюмаа 274 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 49, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа и на Сааремаа — по 38, в Рапламаа — 27, в Ярвамаа — 26, в Вырумаа — 25, в Вильяндимаа — 24, в Валгамаа — 20, в Пыльвамаа — 14, в Йыгевамаа — 10, в Ляэне-Вирумаа — восемь, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по три новых случая. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 603 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.

Пятеро скончались

По состоянию на утро 13 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждается 452 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 33 пациентам, из которых 13 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 66 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 40 человек, 19 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 84-летняя женщина, 82-летний мужчина, 79-летняя женщина, 74-летний мужчина и 55-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 491 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2943 случая заболевания COVID-19 у 2889 человек.

По состоянию на 13 февраля выздоровели 41 203 человека. Из них истории болезни 28 731 человека (69,7%) завершены, у 12 472 человек (30,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 837 593 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 51 749 положительных первичных результата (6,2% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 46 020 человек, две дозы вакцины получили 22 126 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 46 020 человек, из которых 22 126 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.