Цена не разглашается: кому загадочный российский инвестор продал недвижимость в Эстонии

Предыдущий собственник порта Калана - загадочный российский инвестор Дмитрий Морозов не вкладывал деньги в обустройство находящегося в аварийном состоянии причала, а в октябре прошлого года продал недвижимость. Порт Калана купили Юри Тамм и Вильяр Райдметс - серферы, которые уже более десяти лет проводили в Калана, известном идеальными для серфинга волнами.

«Место для серфинга - просто супер. Иногда кажется, что ты на берегу океана, когда вода, как зеркало, и вдруг набегает большая волна. Калана - уникальное место! В основном я работаю в Швеции, но из-за короны прошлый год я провел в Эстонии, а также на Хийумаа. Когда я услышал, что порт продается, я дал о себе знать, хотя еще в сентябре и понятия не имел, что могу купить Калана. Это была эмоциональная покупка», - рассказал Юри Тамм.

Ссылаясь на договоренность участников сделки, он не сказал, по какой цене он купил недвижимость площадью 25 000 квадратных метров. Несколько лет назад порт Калана продавали за полмиллиона евро.

Скорее променад, чем порт

У новых собственников еще нет подробного бизнес-плана по развитию порта Калана. Тамм, конечно, не намерен закрывать место для посетителей, но он не хочет привлекать на уникальную природу полуострова Кыпу много туристов.

«О долгосрочных планах пока говорить рано. Я купил порт совершенно спонтанно, но так как Калана - потрясающее место, я уверен, что здесь можно создать что-то крутое. Для меня это хобби-проект», - уточнил серфер, добавив, что не хотел бы болтать попусту, пока не сделаны финансовый и экологический анализы.

«У меня нет бизнес-цели строить здесь большой отель, я хотел бы сделать что-то красивое, чем я сам могу пользоваться и получать от этого удовольствие», - сказал новый собственник порта Юри Тамм. 1

В частности, Тамм планирует привести в порядок территорию порта и его окрестности и вновь открыть портовый ресторан. Стоявшее в порту старое рыболовное судно будет перемещено в другое место. Хозяева уже снесли одну старую постройку, а к началу лета отремонтируют лодочный сарай, где находится ресторан.

К западу от мола находится галечный пляж, куда море иногда намывает небольшую полоску песка. Это и есть идеальное место для серфинга, где новый собственник планирует обустроить пляж с детской площадкой.

К западу от мола расположено идеальное место для серфинга. ФОТО: Jaano Martin Ots

«Весной мы с ландшафтными архитекторами посмотрим, что делать. Я занимался брендингом и маркетингом и хотел бы, чтобы в Калана все было на высшем уровне. Это будет скорее променад, чем просто порт. Моя задача - найти равновесие: как, не привлекая толпы людей, не превратить это место в закрытое», - рассказал Тамм.

Однако это не исключает круглогодичной туристической деятельности. Море на оконечности полуострова Кыпу по большей части свободно ото льда, и серфингом тут можно заниматься даже зимой. ​