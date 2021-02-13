Подмосковный полицейский, отказавшийся разгонять митинги, сообщил об угрозах

За последние сутки ему пришли десятки сообщений с угрозами в Instagram. Королев предположил, что эти аккаунты могут принадлежать сотрудникам силовых органов.

Так, Королев получил сообщения от аккаунта "chat МВД России". В нем говорится, что отправитель знает адрес полицейского и выложил "его ориентировку в бандитский паблик". Закрытый аккаунт "Ksenia.mvd" написал Королеву, что пришлет на его адрес "шпану, чтобы его укололи спидозной иглой". "Sledovatelmvd" сообщил Королеву, что его "найдут и закопают".

Сам Королев, ссылаясь на коллег, рассказал, что в МУ МВД "Балашихинское" провели отдельное совещание, на котором начальство попросило всех сотрудников удалить его из соцсетей и делать вид, что они его не знают. Королев также узнал от бывших коллег, что в центральном аппарате МВД якобы создали целую группу по решению его "вопроса", однако действовать там собираются, когда уляжется шум вокруг его заявления.

Накануне, напомним, Николай Королев рассказал, что спустя 13,5 лет службы в полиции решил уволиться, подал заявление 29 декабря 2020 года. По закону, после этого он должен был проработать еще месяц.

По его словам, поначалу работа была интересной и даже "веселой", и он чувствовал свою необходимость. "Мы небольшую зарплату получали, но была очень важная вещь - был престиж службы, была какая-то перспектива. Ты приходишь на работу и действительно что-то делаешь нужное. И такое чувство было у многих тогда, в то время", - заявил Королев, уточнив, что "сейчас все по-другому стало совершенно".

Он уточнил, что почувствовал перемены после того, как милиция стала полицией: поначалу он и его коллеги полагали, что станут "настоящей полицией, как в фильмах голливудских", но положение дел "начало меняться как-то в худшую сторону".

"Когда я пришел в 2007 году, я думал о том, что я буду искать взрывчатку, предотвращать теракты, помогать людям. Сейчас я утратил какую-либо нить своей полезности и понял, что мы превращаемся в декорацию", - заявил Королев в видеозаписи, сделанной в последний день службы.

Однако 22 января, по словам Королева, ему сообщили, что он "должен выйти в усиление, что автоматически означает поездку на митинг". Полицейский отказался это делать "и просто пошел взял больничный лист". Затем появился видеоролик о том, как он выкидывает свою форму в мусорный бак.

Информация о том, что сотрудник кинологического подразделения межмуниципального управления МВД "Балашихинское" уволился из правоохранительных органов из-за отказа работать на несанкционированной акции, не соответствует действительности, заявили позднее в четверг в ГУ МВД России по Московской области. Там считают, что сотрудник полиции подал рапорт об увольнении в конце декабря и был уволен в соответствии с законом.