«Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста»: жители Латвии возмущены вакцинацией должностных лиц

"Что происходит, Павлютс? 3 минуты назад я подумал, ну ок, 10 вакцин сольют в унитаз в целях рекламы и на сегодняшний цирк можно прикрыть глаза, но, видя этот твит, оказывается это только начало", - возмущен Рейнис.
"Сомневающихся могут убедить привитые с большой узнаваемостью, например, Вайра Вике-Фрейберга (она и по возрасту в приоритетной группе). Но знают ли среднестатистические граждане, кто такая зампредседатель Сейма, я сильно сомневаюсь", - отметила Уна.
"В группе риска Артур Плешс или Рихард Колс? Что думать тем, чьи родители задыхаются в больницах в ожидании вакцины? Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста", - высказалась Санита Йемберга.
Она же отметила, что хотя бы это Илзе Винькеле не пропустила, хотя идея витала давно. Эти слова подтвердила и сама экс-министр.
"Считаю, что Паулса и Вайру Вике-Фрейбергу можно было пригласить как образец своих возрастных групп 80+, они бы и так стали приоритетными. Можно было сделать это красиво, но нет", "Нет, сначала Колса и Плешса. Тебе просто завидно", - обсудили Ймберга и Сармите Колате.
"Что происходит? Такое ощущение, что какой-то error. Из цели подбодрить жителей несколькими VIP, привитыми вне очереди, это стало целью обеспечить непрерывность государства с непонятно длинным списком", - добавила Лига Стафецка.
"Например, хватило бы ТОП-3 должностных лиц. Можно еще было бы захватить тех министров, которые должны ездить в Брюссель. Все остальное - это раздача привилегий за счет групп риска. Хотелось бы знать, кто принимает эти решения, насколько обширной будет привилегированная группа, и почему такая коммуникация", - высказалась Ивета Кажока.
Галерея: Вакцинация высших должностных лиц