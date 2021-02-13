«Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста»: жители Латвии возмущены вакцинацией должностных лиц

Skatos, veiktas izmaiņas vakcinācijas plānā. Vakcinē nevis paraugpolitiķus, bet daudzus. Zina pat laiku un dienas. Mans bērnudārzs arī vēlas zināt, kad un kādas vakcīnas saņemsim. Slimo bērni, pedagogi, tehniskie. Darbs kā uz pulvermucas. Kad? @pavluts @SPKCentrs @veselibasmin — Ksenija (@and_kse) February 12, 2021

"Что происходит, Павлютс? 3 минуты назад я подумал, ну ок, 10 вакцин сольют в унитаз в целях рекламы и на сегодняшний цирк можно прикрыть глаза, но, видя этот твит, оказывается это только начало", - возмущен Рейнис.

Wtfbļe, @pavluts? 3min iepriekš padomāju, ka nu ok, kādas 10 vakcīnas noraut podā reklāmas nolūkos jau var un uz šodienas cirku varētu pievērt acis, bet tad ieraugu šo tvītu un izrādās, ka tas tikai sākums. https://t.co/LLi921NPco — Reinis (@Reinis_Me) February 11, 2021

"Сомневающихся могут убедить привитые с большой узнаваемостью, например, Вайра Вике-Фрейберга (она и по возрасту в приоритетной группе). Но знают ли среднестатистические граждане, кто такая зампредседатель Сейма, я сильно сомневаюсь", - отметила Уна.

Svārstīgos uzzrunās ziņas par to, ka vakicnējušies cilvēki ar lielu pozitīvu atpazīstamību, piem. Vaira Vīķe-Freiberga (viņai gan tāpat vecuma dēļ ir prioritārā grupa). Par to vai daudzi vidējie pilsoņi zin, kas ir Saeimas priekšsēdētājas biedre, es stipri šaubos. — Una Bergmane (@UnaBergmane) February 12, 2021

"В группе риска Артур Плешс или Рихард Колс? Что думать тем, чьи родители задыхаются в больницах в ожидании вакцины? Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста", - высказалась Санита Йемберга.

Она же отметила, что хотя бы это Илзе Винькеле не пропустила, хотя идея витала давно. Эти слова подтвердила и сама экс-министр.

Ne jau viņa to izdomāja - kā raksta @IngaSnore, valdības iniciatīva ar Levita spēcīgu atbalstu. Jau @Vinkele laikā šī doma klīda, atceros presenē, bet, lai gan vakcīnu iepirkumā ir daudz, ko pārmest, viņa vismaz to neizlaida cauri — Sanita Jemberga (@jemberga) February 12, 2021

"Считаю, что Паулса и Вайру Вике-Фрейбергу можно было пригласить как образец своих возрастных групп 80+, они бы и так стали приоритетными. Можно было сделать это красиво, но нет", "Нет, сначала Колса и Плешса. Тебе просто завидно", - обсудили Ймберга и Сармите Колате.

Nu jau aizgāja riebīga manipulācija:ko bļaujat par ministriem, re, arī Raimondu Paulu sapotējām, kā gribējāt. Tiešām uzskatu, ka viņš + VVF savām grupām ir paraugs, abi ir 80+, kad būtu bijuši prioritāri tik un tā. Varēja taču tad abus skaisti uzaicināt kā šīs grupas 1os, bet nē. — Sanita Jemberga (@jemberga) February 12, 2021

"Что происходит? Такое ощущение, что какой-то error. Из цели подбодрить жителей несколькими VIP, привитыми вне очереди, это стало целью обеспечить непрерывность государства с непонятно длинным списком", - добавила Лига Стафецка.

No kuriem lielākajai dałai ar drošību nekāda sakara. Riska grupā Arturs Plešs vai Rihards Kols? Ko domāt tiem, kuru vecāki smok slimnīcās, vakcīnu gaidot? Nezinu, kurš bija tas malacis, kas šo ieviesa, bet izbeidziet, lūdzu https://t.co/7HXNa2oaT7 — Sanita Jemberga (@jemberga) February 12, 2021

"Например, хватило бы ТОП-3 должностных лиц. Можно еще было бы захватить тех министров, которые должны ездить в Брюссель. Все остальное - это раздача привилегий за счет групп риска. Хотелось бы знать, кто принимает эти решения, насколько обширной будет привилегированная группа, и почему такая коммуникация", - высказалась Ивета Кажока.

piemēram pietiktu ar 3 top amatpersonām. Varētu vēl paķert klāt tos ministrus, kuriem jābrauc uz Briseli. Viss pārējais ir privilēģiju dāvāšana uz riska grupu rēķina. Vēlētos zināt, kurš šos lēmumus pieņem, cik priviliģētā grupa būs plaša un kādēļ tik "lame" komunikācija. — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) February 11, 2021