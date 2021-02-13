Сб, 13.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • «Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста»: жители Латвии возмущены вакцинацией должностных лиц
4 мин для прочтения

«Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста»: жители Латвии возмущены вакцинацией должностных лиц

Рамона Петравича ФОТО: LETA

Как известно, 11 февраля началась добровольная вакцинация против Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с "обеспечением непрерывности основных государственных функций". Список вакцинированных вызвал острые обсуждения в Twitter, пишет Rus.TVNET.

11 февраля первую дозу вакцины AstraZeneca от Covid-19 получили президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и четыре бывших президента Латвии - Вайра Вике-Фрейберга, Гунтис Улманис, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс. Помимо этого в список приоритетной вакцинации попали:

  • заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл,
  • заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере,
  • министр иностранных дел Эдгар Ринкевич,
  • председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

12 февраля первую дозу вакцины против Covid-19 получили:

  • председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис,
  • председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс,
  • министр обороны Артис Пабрикс,
  • министр внутренних дел Сандис Гиргенс,
  • министр экономики Янис Витенбергс,
  • министр финансов Янис Рейрс,
  • министр культуры Наурис Пунтулис,
  • министр благосостояния Рамона Петравича,
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • министр защиты среды и регионального развития Артур Томс Плешс,
  • генеральный прокурор Юрис Стуканс,
  • бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Известно, что приглашение на вакцинацию получил и композитор Раймонд Паулс, в то же время в бюро вакцинации агентству LETA пока не удалось выяснить, каким людям будет предложена вакцинация в качестве "посланцев" вакцинации и лидеров общественного мнения. 

Тем временем в социальных сетях обсуждают список привитых должностных лиц. 

"СМИ, покажите нам фотографии, как вакцинируют Петравичу и Рейрса. Да, мы хотим это видеть. Чтобы осталось в памяти, что для нашей страны некомпетентные министры важнее учителей", - написал Дидзис.

Вакцинация Яниса Рейрса  ФОТО: LETA

"Ошибки случаются, но публично вакцинировать министра, в чей ответственности было и остается неконтролируемое распространение в пансионатах, пока мадам украшает окружение - это пощечина по лицу всему, что делают врачи, Думпис и компания. Глупая привилегированность", - считает Лиене Купча. 

"В ситуации, когда вакцин заказано недостаточно, их не хватает тем, кто в группе наивысшего риска, как вообще могут быть привилегии?" - написала Инесе Дабола.

"У меня нет слов. И мое понимание закончилось. Мне казалось, это будут несколько показательных вакцинаций", - к дискуссии присоединилась Ксения.

"Смотрю изменения в плане вакцинации. Прививают не образцовых политиков, а многих. Даже знают время и день. Мой детский сад тоже хочет знать, когда и какие вакцины получим. Дети болеют, педагоги, технический персонал. Работа как на пороховой бочке. Когда?" - обратилась она же к Павлютсу.

"Что происходит, Павлютс? 3 минуты назад я подумал, ну ок, 10 вакцин сольют в унитаз в целях рекламы и на сегодняшний цирк можно прикрыть глаза, но, видя этот твит, оказывается это только начало", - возмущен Рейнис.

"Сомневающихся могут убедить привитые с большой узнаваемостью, например, Вайра Вике-Фрейберга (она и по возрасту в приоритетной группе). Но знают ли среднестатистические граждане, кто такая зампредседатель Сейма, я сильно сомневаюсь", - отметила Уна. 

"В группе риска Артур Плешс или Рихард Колс? Что думать тем, чьи родители задыхаются в больницах в ожидании вакцины? Не знаю, кто тот молодец, кто ввел это, но прекратите, пожалуйста", - высказалась Санита Йемберга. 

Она же отметила, что хотя бы это Илзе Винькеле не пропустила, хотя идея витала давно. Эти слова подтвердила и сама экс-министр. 

"Считаю, что Паулса и Вайру Вике-Фрейбергу можно было пригласить как образец своих возрастных групп 80+, они бы и так стали приоритетными. Можно было сделать это красиво, но нет", "Нет, сначала Колса и Плешса. Тебе просто завидно", - обсудили Ймберга и Сармите Колате. 

"Что происходит? Такое ощущение, что какой-то error. Из цели подбодрить жителей несколькими VIP, привитыми вне очереди, это стало целью обеспечить непрерывность государства с непонятно длинным списком", - добавила Лига Стафецка.

"Например, хватило бы ТОП-3 должностных лиц. Можно еще было бы захватить тех министров, которые должны ездить в Брюссель. Все остальное - это раздача привилегий за счет групп риска. Хотелось бы знать, кто принимает эти решения, насколько обширной будет привилегированная группа, и почему такая коммуникация", - высказалась Ивета Кажока. 

Галерея: Вакцинация высших должностных лиц 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back