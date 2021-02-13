Сравнение цен ⟩ Какая курьерская компания дешевле других доставит букет цветов до дверей?

Потребительский портал Tarbija24 сравнил, сколько будет стоить отправка пятнадцати роз среднего размера как в Таллинне, так и в его окрестностях.

Мы сравнили цены семи курьерских компаний, предлагающих услуги в Эстонии, чтобы посмотреть, какая из них предлагает услугу доставки цветов по лучшей цене.