Сравнение цен ⟩ Какая курьерская компания дешевле других доставит букет цветов до дверей?
День святого Валентина уже завтра, и очень многие, несомненно, захотят порадовать своих любимых огненно-красными розами.
День святого Валентина уже завтра, и очень многие, несомненно, захотят порадовать своих любимых огненно-красными розами.
Потребительский портал Tarbija24 сравнил, сколько будет стоить отправка пятнадцати роз среднего размера как в Таллинне, так и в его окрестностях.
Мы сравнили цены семи курьерских компаний, предлагающих услуги в Эстонии, чтобы посмотреть, какая из них предлагает услугу доставки цветов по лучшей цене.
Из сравнения цен выяснилось, что выгоднее всего заказывать цветы курьером Interflower. И в Таллинне, и в окрестностях Таллинна за заказ пятнадцати роз в Interflower нужно заплатить почти 37 евро. Хорошие цены также предлагает цветочный магазин Kannike.