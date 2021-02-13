Сб, 13.02.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Какая курьерская компания дешевле других доставит букет цветов до дверей?
1 мин для прочтения

Сравнение цен ⟩ Какая курьерская компания дешевле других доставит букет цветов до дверей?

Lillekimp. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

День святого Валентина уже завтра, и очень многие, несомненно, захотят порадовать своих любимых огненно-красными розами.

Потребительский портал Tarbija24 сравнил, сколько будет стоить отправка пятнадцати роз среднего размера как в Таллинне, так и в его окрестностях.

Мы сравнили цены семи курьерских компаний, предлагающих услуги в Эстонии, чтобы посмотреть, какая из них предлагает услугу доставки цветов по лучшей цене.

 

Из сравнения цен выяснилось, что выгоднее всего заказывать цветы курьером Interflower. И в Таллинне, и в окрестностях Таллинна за заказ пятнадцати роз в Interflower нужно заплатить почти 37 евро. Хорошие цены также предлагает цветочный магазин Kannike. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back