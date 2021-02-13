Сб, 13.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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  • Финны разработали экспресс-коронатест, определяющий наличие вируса в выдыхаемом воздухе
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Финны разработали экспресс-коронатест, определяющий наличие вируса в выдыхаемом воздухе

Hingamisfunktsiooni saab kontrollida spirograafiaga – see on uuring, kus mõõdetakse, kui palju õhku inimene suudab välja hingata ja kui palju aega see võtab. ФОТО: Shutterstock

Финская компания Deep Sensing Algorithms (DSA) разработала экспресс-тест, способный обнаружить следы коронавируса в выдыхаемом воздухе, пишет YLE.

"Дышать нужно в течение 15 секунд, а анализ данных занимает около трех секунд, то есть мы говорим об исследовании и диагностике в реальном времени. Между замерами должно пройти две минуты, чтобы можно было тестировать следующего человека", - объясняет исполнительный директор компании Пекка Риссанен.

Приборы тестировались в Голландии и, судя по полученным результатам, должны скоро получить сертификат на производство. Активное изготовление тестеров планируется начать с помощью компании Tepcomp уже в феврале.

Около сотни прототипов были отправлены в 40 разных точек мира. Возможность поставки уже имеется в 130 стран. Спрос на экспресс-тесты есть, в особенности, в странах с развитым туризмом. 

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