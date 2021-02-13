Финны разработали экспресс-коронатест, определяющий наличие вируса в выдыхаемом воздухе
Финская компания Deep Sensing Algorithms (DSA) разработала экспресс-тест, способный обнаружить следы коронавируса в выдыхаемом воздухе, пишет YLE.
Финская компания Deep Sensing Algorithms (DSA) разработала экспресс-тест, способный обнаружить следы коронавируса в выдыхаемом воздухе, пишет YLE.
"Дышать нужно в течение 15 секунд, а анализ данных занимает около трех секунд, то есть мы говорим об исследовании и диагностике в реальном времени. Между замерами должно пройти две минуты, чтобы можно было тестировать следующего человека", - объясняет исполнительный директор компании Пекка Риссанен.
Приборы тестировались в Голландии и, судя по полученным результатам, должны скоро получить сертификат на производство. Активное изготовление тестеров планируется начать с помощью компании Tepcomp уже в феврале.
Около сотни прототипов были отправлены в 40 разных точек мира. Возможность поставки уже имеется в 130 стран. Спрос на экспресс-тесты есть, в особенности, в странах с развитым туризмом.