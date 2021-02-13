Финны разработали экспресс-коронатест, определяющий наличие вируса в выдыхаемом воздухе

"Дышать нужно в течение 15 секунд, а анализ данных занимает около трех секунд, то есть мы говорим об исследовании и диагностике в реальном времени. Между замерами должно пройти две минуты, чтобы можно было тестировать следующего человека", - объясняет исполнительный директор компании Пекка Риссанен.

Приборы тестировались в Голландии и, судя по полученным результатам, должны скоро получить сертификат на производство. Активное изготовление тестеров планируется начать с помощью компании Tepcomp уже в феврале.