Покинувшая Tinder со скандалом женщина основала собственную компанию и стала миллиардером

Уитни Вульф Херд принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в $1,6 млрд.

В такую же сумму эксперты журнала оценивают состояние младшей из двух самых молодых миллиардерш мира — 25-летней норвежки Александры Андресен. Однако в отличие от Херд она и 26-летняя Катарина Андресен ($1,5 млрд) унаследовали свои капиталы от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании.

Bumble — сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на Bumble первыми выходить на связь могут только женщины.