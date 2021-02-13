Покинувшая Tinder со скандалом женщина основала собственную компанию и стала миллиардером

Уитни Вульф Херд принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в $1,6 млрд.
В такую же сумму эксперты журнала оценивают состояние младшей из двух самых молодых миллиардерш мира — 25-летней норвежки Александры Андресен. Однако в отличие от Херд она и 26-летняя Катарина Андресен ($1,5 млрд) унаследовали свои капиталы от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании.
Bumble — сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на Bumble первыми выходить на связь могут только женщины.
Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса Tinder. В 2014 году она покинула компанию, после того как подала на своего бывшего начальника в суд, обвинив в сексуальных домогательствах и угрозах. В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован.