Сб, 13.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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  • Покинувшая Tinder со скандалом женщина основала собственную компанию и стала миллиардером
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Покинувшая Tinder со скандалом женщина основала собственную компанию и стала миллиардером

USA dollarid. Pilt on illustratiivne. ФОТО: Reuters / Scanpix

Глава и соосновательница сервиса знакомств Bumble 31-летняя Уитни Вульф Херд после проведения IPO стала самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, сообщает портал РБК со ссылкой на Forbes.

Уитни Вульф Херд принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в $1,6 млрд.

В такую же сумму эксперты журнала оценивают состояние младшей из двух самых молодых миллиардерш мира — 25-летней норвежки Александры Андресен. Однако в отличие от Херд она и 26-летняя Катарина Андресен ($1,5 млрд) унаследовали свои капиталы от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании.

Bumble — сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на Bumble первыми выходить на связь могут только женщины.

Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса Tinder. В 2014 году она покинула компанию, после того как подала на своего бывшего начальника в суд, обвинив в сексуальных домогательствах и угрозах. В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован.

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