Налогово-таможенный департамент объясняет, когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости

В отношении продажи недвижимости основное освобождение от налогов действует в том случае, если человек продает свое место жительства. Однако, зачастую люди забывают о том, что подобное освобождение от налогов можно использовать один раз в течение двух лет и только в том случае, если недвижимость (например, квартира) используется в качестве места жительства вплоть до ее продажи.

Поскольку продажа квартиры может затянуться, Налогово-таможенный департамент (НТД) руководствуется тем фактом, что квартира использовалась в качестве места жительства как минимум до начала процесса продажи. Однако, квартиры часто сдаются в аренду в течение того периода, пока ведется поиск покупателя и в таком случае возможность использовать освобождение от налогов сразу же пропадает, и возникает необходимость заплатить подоходный налог с дохода, полученного от продажи квартиры.

Таким образом, если вы использовали недвижимость в качестве своего места жительства и хотите продать ее без обложения налогом, вы не должны сдавать ее в аренду ни на один месяц до продажи. 1

Например, НТД рассматривал следующий случай: Пилле продала свою квартиру, расположенную в небольшом городе, и использовала освобождение от налога по причине продажи места жительства. Затем она купила в Таллинне квартиру за 80 000 евро, взяв в банке жилищный кредит. В новой квартире она прожила один год, однако обнаружила, что это ей не подходит, так как обязательство по уплате займа и коммунальные платежи оказались слишком большими. Пилле удалось за пару месяцев продать квартиру за 90 000 евро.

Таким образом, она получила доход в размере 10 000 евро, который она должна задекларировать в декларации о доходах физического лица. У Пилле не было возможности второй раз использовать освобождение от налога по причине продажи места жительства, так как с момента продажи прежнего жилья прошло менее двух лет. 1

Помимо места жительства, освобождение от налога также действует в отношении продажи дачи или садового домика, однако лишь при условии, что недвижимость находилась в собственности продавца более двух лет, и размер недвижимости не превышает 0,25 гектаров. Также немаловажна цель использования дачи или садового домика: например, согласно судебной практике дача должна использоваться в качестве дачи, а не для постоянного проживания.

Имущество, полученное в наследство или в качестве подарка, будь то квартира, дом или земля, не подлежит налогообложению. Тем не менее необходимо заплатить подоходный налог в случае перепродажи такого имущества, за исключением случаев, когда полученная в наследство или в подарок недвижимость используется в качестве места жительства до момента продажи.

В отношении подарков также следует учитывать то обстоятельство, что в ходе дальнейшей сделки стоимость приобретения для лица, получившего подарок, составляет 0 евро. 1