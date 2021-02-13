Налогово-таможенный департамент объясняет, когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости

Поскольку сама Мари не использовала квартиру в качестве места жительства, освобождение от налогов в отношении данной продажи не действует. Таким образом, в декларации о доходах физического лица она должна задекларировать свой доход в сумме: 70 000 – 100 = 69 900 евро и заплатить с него подоходный налог.
Проще говоря, стоимость приобретения – это стоимость покупки объекта недвижимости вместе с расходами, которые необходимо оплатить для усовершенствования недвижимости.
Стоимость приобретения включает в себя расходы на реновирование жилья и сооружение пристройки. В стоимость приобретения не входят общие расходы, связанные с администрированием недвижимости, например, на покраску стен, наклеивание обоев, административные расходы, коммунальные расходы, счета за электричество и т.д.
Подоходным налогом облагается разница между стоимостью продажи и стоимостью приобретения, из которой вычитаются непосредственно связанные с продажей расходы, например, расходы на сделку у нотариуса.
Иногда люди ошибочно думают, что если продаваемая недвижимость была куплена при помощи банковского кредита, и сам продавец реально не получил на свой банковский счет денег после сделки продажи, то облагаемая налогом прибыль не образуется. Это не так. Прибыль возникает, если стоимость продажи превышает стоимость покупки.
Если невозможно применить освобождение от налога, налогообложению подлежит вся полученная прибыль, независимо от того обстоятельства, что она была потрачена на погашение жилищного кредита банку или на покрытие других текущих расходов. Тот факт, что недвижимость приобретается из собственных средств, за счет взятого у друга или полученного в банке кредита, в данный момент роли не играет.
Например, Пеэтер увидел объявление о продаже, в котором дешево продавалась квартира в плохом состоянии. Хотя у Пеэтера было жилье, и он не хотел его менять, он купил квартиру с целью привести ее в порядок и перепродать по более выгодной цене. Покупная цена квартиры составила 50 000 евро, а на ремонт квартиры и внесение усовершенствований для того, чтобы сделать ее пригодной для проживания, было потрачено 25 000 евро. Пеэтер сохранил все документы (счета, квитанции, выписку со счета), связанные с ремонтом квартиры. Для продажи он также нанял маклера, которому должен был выплатить маклерское вознаграждение в размере 3000 евро. Квартиру удалось продать за 110 000 евро, плата за нотариальные услуги составила 300 евро.
Пеэтер не смог использовать освобождение от налога, т.к. фактически он не использовал квартиру в качестве места жительства. Следовательно, он должен задекларировать полученный доход в декларации о доходах физического лица и заплатить подоходный налог.
Декларированию подлежит доход, полученный от продажи квартиры: 110 000 – 50 000 - 25 000 – 3 000 - 300= 31 700 евро.
Таким образом, очень важно сохранить все документы, которые подтверждают, сколько денег было потрачено на ремонт. Если бы у Пеэтера не сохранились счета и квитанции, он бы не смог списать с покупной стоимости квартиры 25 000 евро, потраченные на ремонт.