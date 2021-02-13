Сводничество, "колпачки" и изнасилование: тиражируемая в соцсетях страшилка не получила подтверждения

Кауниссаар узнала о вечеринке из приглашения, которое ее подруга якобы получила от женщины, подошедшей к ней на улице. «Она выгуливала собаку на улице, и к ней подошла женщина. Каким-то образом они начали болтать, а потом эта женщина сказала, что организует частные вечеринки для холостых, мол, приходи и возьми с собой такую ​​же красивую подругу, и они обменялись контактами», - сказала Кауниссаар.

«Это было очень подозрительно, она сказала: приходи, там будут богатые бизнесмены, сыновья богатых бизнесменов, которые проставляются. Он прислала фотографию машины, мол, посмотри, на каких машинах ездят эти люди».

Кауниссаар и ее подруга на вечеринку 30 января не пошли, потому что все это выглядело слишком подозрительно. Через несколько дней после вечеринки подруга Кауниссаар получила сообщения от знакомых, которые присутствовали на вечеринке. В сообщениях говорилось, что на вечеринке были изнасилованы две девушки. Кто-то налил им в напитки "колпачки", запер в туалете, а затем изнасиловал.

Кауниссаар сказала Postimees, что он также получила информацию о двух других девушках, которые были на вечеринке. «Две девушки, они писали не мне напрямую, а другому другу, которому очень доверяют, что они были на вечеринке. Одна девушка сказала, что она в больнице вся в синяках. Она не помнит, что именно произошло, но в какой-то момент проснулась в туалете вся синяя, платья на ней не было. Но она не решается подать заявление в полицию», - сказала Кауниссаар.

«Она также назвала имя другой девушки, которая не решается написать заявление, потому что боится. Потому что это якобы дойдет обратно до организаторов, и те им отомстят».

Серия секретных вечеринок во время пандемии

Вечеринка проходила в Старом городе, в месте под названием Blue Drum. Кауниссаар сказала, что место проведения объявляется за два часа до начала вечеринки. Сама серия мероприятий называется просто Single Parties. Но попасть на вечеринку не так-то просто. Для доступа к веб-сайту вечеринок понадобятся имя пользователя и пароль, которые отправляеют лично в виде текстового сообщения. На странице серии вечеринок в Facebook на прошлой неделе было заявлено, что новые вечеринки ожидаются почти каждую пятницу.

Postimees также попытался получить приглашение на вечеринку. Создав фальшивый аккаунт пользователя Facebook журналист написал сообщение для страницы Single Parties и получил ответ: «Здравствуйте. Кто вас рекомендует? У нас закрытое мероприятие. Только для друзей». От лица все того же лжепользователя Postimees поинтересовался, сколько стоит стать другом. Ответ пришел снова разочаровывающий: «Вы не можете купить статус друга. Только через друга». На следующее сообщение - «все можно купить, вопрос в сумме» - ответа уже не последовало.