Очаг заражения в доме призрения: коронавирус обнаружен уже у 123 человек

Вчера специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Кирси Пруудель сообщила порталу Järva Teataja, что в центре социальной опеки Коэру заражено 123 человека. Согласно данным за среду, среди сотрудников 25 зараженных. Госпитализировано 26 клиентов, девять - умерли, четверо из них - в больнице.

Во вторник три бригады скорой помощи больницы Тартуского университета оценили состояние здоровья всех пациентов по степени тяжести, в результате чего в больницу доставили еще десять человек. В четверг в центре провели тотальное тестирование, что еще увеличило круг зараженных. Терье Тедер отметила, что клиентов доставили в больницы Ярвамаа, Тарту и Пярну.

«К сожалению, не удалось спасти жизни всех, но, к сожалению, смерть в доме призрения - неизбежность», - сказала она.

Тедер сказала, что не все умерши клиенты дома призрения были положительными на коронавирус. Насколько ей известно, по крайней мере два теста были отрицательными, и пациенты умерли без содействия коронавируса.

По словам Тедер, большинство умерших пациентов еще до заражения были в тяжелом состоянии и преимущественно прикованы к постели. В их случае роковыми стали возраст и сопутствующие заболевания, при которых коронавирус стал последней каплей.

Однако, по словам Тедер, почти с каждым тестированием число случаев неизбежно возрастало. «Сейчас друг за другом заболевают близкоконтактные, а те, кто заболел первыми, уже выздоравливают», - пояснила она.

Тедер не решается обещать, что в доме призрения больше не будет положительных результатов тестов на коронавирус. Ведь коронавирус настолько коварен, что по одним только симптомам его не выявить. Среди клиентов и персонала домов призрения были также бессимптомные носители, сдавшие положительные тесты.

Терье Тедер отметила, что хотела бы надеяться, что конец кризиса уже наступила, и теперь дела пойдут лучше. «Думаю, что на этой неделе еще не будет каких-то хороших новостей, но, возможно, они уже будут на следующей неделе. Хотя хорошие новости заключаются уже в том, что некоторые из сотрудников домов призрения, которые заболели сначала, вскоре смогут вернуться на работу», - сказала она.

Тедер считает, что также можно порадоваться тому, что многие люди протянули им руку помощи. «Иногда накатывало отчаяние, когда было негде взять работников. Сейчас я общаюсь с желающими каждый день и организовываю их выход на работу», - отметила она.

По наблюдениям Тедер, сотрудники сами устали, но терпят ради своих клиентов. «Мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение вируса и вылечить больных», - заключила она.

Если еще месяц назад Järva Teataja писал, что связанных с коронавирусом смертей в Ярвамаа всего две, на данный момент речь идет уже о числе в три раза больше. По состоянию на 10 февраля, в Ярвамаа было зарегистрировано шесть смертей людей с коронавирусом.