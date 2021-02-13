Сб, 13.02.2021
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Майлис Репс
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  • Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд
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Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд

Класс. Иллюстративное фото. ФОТО: KAISA AILT/Sakala

Таллиннский окружной суд в пятницу не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение.

Постановлением от 12 февраля Таллиннский окружной суд отклонил апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе решение административного суда от 19 августа 2020 года, передает rus.err.ee.

В законную силу решение окружного суда не вступило - до 15 марта его можно обжаловать в Государственном суде.

В конце ноября 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой. Таллиннский административный суд 19 августа 2020 года не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение. 

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