Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалобу родителей отклонил и окружной суд

Постановлением от 12 февраля Таллиннский окружной суд отклонил апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе решение административного суда от 19 августа 2020 года, передает rus.err.ee.

В законную силу решение окружного суда не вступило - до 15 марта его можно обжаловать в Государственном суде.