Видео: на Багамах создадут искусственный остров для 15 тысяч жителей

Среди таких девелоперов оказалась компания The Blue Estate Group, которая в конце прошлого года представила проект под названием Blue Estate Island. В рамках этого проекта компания планирует создать в Карибском море искусственный остров размером 1,5 х 1 километр, площадь которого составит примерно половину площади княжества Монако.

Предполагается, что остров, который будет находиться в 25 минутах полета от столицы Багамских Островов - Нассау и в 90 минутах полета от Майами, сможет вместить до 15 тысяч постоянных жителей. Стоимость недвижимости на нем начинается от скромных 20 тыс. долларов за квартиру площадью 20 квадратных метров и достигает сотен тысяч долларов за просторные апартаменты. Дома на острове будут стоить десятки миллионов долларов, а цена двух самых роскошных поместий составит 1,15 млрд долларов. Приобрести последние смогут те, кто предложит «прорывную архитектурную концепцию», и одна такая заявка уже подана.

В компании отметили, что поначалу боялись негативного влияния пандемии на проект, но в итоге она сильно повысила интерес потенциальных покупателей - к настоящему времени жилье в некоторых районах будущего острова распродано почти полностью. В основном недвижимость на острове приобретают жители США, но среди покупателей также есть граждане Канады, Китая и европейских стран.

Помимо жилья на острове будет обустроена главная гавань, вокруг которой расположатся магазины и рестораны. Также на острове разместят общественные пространства и построят медицинскую клинику и международную школу. Кроме того, на острове появятся бары, клубы, бассейны, развлекательные заведения и два отеля для нерезидентов. Специальных требований к жителям и гостям острова предъявлять не будут, но прибывающие должны будут пройти проверку службы безопасности, похожую на проверку в аэропорту.

Ожидается, что сооружение острова начнется в следующем году, а закончить его строительство планируют в 2026 году, хотя некоторые объекты будут готовы для передачи клиентам уже в середине 2023 года.

В описании проекта подчеркивается, что вся необходимая для острова энергия будет вырабатываться за счет возобновляемых источников, и остров не станет источником пластикового мусора и вредных выбросов.