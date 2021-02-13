Перестал пить таблетки: молодой человек избил случайного прохожего и ворвался с ножом на предприятие

На самом деле это не первый раз, когда сейчас уже 20-летний Роланд нападает на людей, калечит их и за это предстает перед судом. В 2018 году он так избил свою мать, что после ударов кулаками и ногами она потеряла сознание. Через полгода в одной квартире он ударил бутылкой Vana Tallinn другого человека по голове, тем самым у жертвы были резаные раны лица и головы, пишет Sakala.

Тогда еще несовершеннолетний подросток избежал наказания, поскольку, по оценке суда, его моральное и духовное развитие не были на том уровне, чтобы он был в состоянии вообще осознать свои поступки. Молодого человека обязали проходить регулярный поведенческий контроль

С начала 2019 года он больше не оказывался в поле зрения полиции до 7 октября 2020 года. У него была работы и жилье, а лекарства помогали ему себя контролировать и справляться в обществе. Но когда молодой человек по собственной инициативе перестал принимать лекарства и заменил их на алкоголь, произошло что-то, что заставило его напасть на случайных посторонних людей.

6 октября около 22.28 в Вильянди в подъезде многоквартирного дома на улице Мальми напал на попавшегося на пути человека, которого он схватил и они оба упали. После этого Роланд схватил палку, которой ударил жертву по руке. Пострадавший отделался двумя большими синяками.

Роланд разбил стекло в двери подъезда и угрожал осколками стекла другому жильцу дома, который вышел на лестничную площадку. Молодой человек пообещал перерезать жертве горло, но все-таки нападать не стал.

Через час он зашел на территорию расположенного на соседней улице завода Hansa Candle. Его заметили и один работник попытался получить от него объяснения, почему посторонний человек разгуливает на предприятии. После этого Роланд побежал к работнику и попытался ударить его ножом в область груди. Рабочему удалось так отбить удар, что нож только поцарапал его в области груди, и жертве удалось убежать. После этого он напал на другого рабочего и ударил его ногой.

Третьему сотруднику свечной фабрики Роланд показал окровавленный нож и потребовал показать, как выбраться с фабрики.

До того, как полиция прибыла на место, нападавший скрылся в сторону центра города. Роланда поймали на следующий день, когда полиция через СМИ обнародовала приметы нападавшего и получила несколько полезных сообщений. Его поймали почти сразу после того, как он пришел на свое рабочее место.

Молодого человека задержали в качестве подозреваемого и до решения суда он находился под стражей. Теперь молодой человек вновь окажется на свободе и будет находиться под наблюдением сотрудника службы пробации, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет. При необходимости к нему будет время от времени приходить и участковый.

Цель — следить, чтобы молодой человек не употреблял алкоголь, которые ему запрещен решением суда. Также очень важно, чтобы он следовал плану лечения и принимал выписанные ему лекарства. Проведенное судебная психиатрическая экспертиза показала, что он способен отвечать за свои поступки.

Потраченная на проведение экспертиз 1975 евро он должен будет по частям компенсировать государству в течение года, каждый месяц платить почти по 165 евро.