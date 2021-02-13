Сб, 13.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Галерея: полностью меблированный пентхаус в центре Таллинна ждет новых хозяев
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Галерея: полностью меблированный пентхаус в центре Таллинна ждет новых хозяев

Покупателя ищет эксклюзивная квартира с необычным, современным, тщательно продуманным интерьером и огромной террасой.

Это в самом деле эксклюзивная квартира, настоящий пентхаус площадью 181,8 м2. Просторная трехкомнатная квартира с двумя санузлами и баней находится на шестом этаже шестиэтажного дома на улице Суур-Амеэрика в центре Таллинна. Улица известна своим интенсивным автомобильным движением, но дом находится в глубине квартала.  

Квартира занимает весь этаж и не имеет соседей. По периметру квартиру окружает терраса площадью около 200 м2 с панорамным видом на центр и Старый город. 

Во внутренней отделке использованы только высококачественные материалы, мебель и предметы интерьера изготовлены на заказ или приобретены в солидных дизайнерских домах. Вся обстановка квартиры входит в цену. 

Имеется два парковочных места в подземном гараже. 

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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