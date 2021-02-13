Галерея: полностью меблированный пентхаус в центре Таллинна ждет новых хозяев

Это в самом деле эксклюзивная квартира, настоящий пентхаус площадью 181,8 м2. Просторная трехкомнатная квартира с двумя санузлами и баней находится на шестом этаже шестиэтажного дома на улице Суур-Амеэрика в центре Таллинна. Улица известна своим интенсивным автомобильным движением, но дом находится в глубине квартала.

Квартира занимает весь этаж и не имеет соседей. По периметру квартиру окружает терраса площадью около 200 м2 с панорамным видом на центр и Старый город.

Во внутренней отделке использованы только высококачественные материалы, мебель и предметы интерьера изготовлены на заказ или приобретены в солидных дизайнерских домах. Вся обстановка квартиры входит в цену.

Имеется два парковочных места в подземном гараже.