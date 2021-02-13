Суд начинается ⟩ В деле лихулаского стрелка слишком много вопросов без ответов

Защитник отметил, что общение с Таррасом было рабочим, но заявил, что, по всей видимости, от обвинительного приговора никуда не деться.

Однако, по словам прокурора, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, почему в ту ночь события развивались именно так.

На стартующем процессе приняты повышенные меры безопасности, чтобы предотвратить возмездие, а для демонстрации происходящего в зале установлен телевизор с диагональю 55 дюймов.

Перед слушаниями жители Лихула испытывают противоречивые чувства.

Защитник Рюнно Роосмаа собрал доказательства, характеризующие Таррасте

Защитник Микка Таррасте Рюнно Роосмаа признал, что по-прежнему его главной целью является избежать пожизненного заключения. Роосмаа заявил, что его клиент признает совершенное и берет на себя все причиненные ущербы, независимо от суммы.

- Как проходило ваше общение с Таррасом?

- В рабочем режиме, в подготовке дела, в том числе в сборе доказательств.

- Доказательств, которые, по вашей оценке, могут спасти вашего клиента от худшего?

- Нет, скорее, это доказательства, которые характеризуют человека.

- И как они характеризуют человека?

- Все доказательства, которые до меня дошли, положительные.

- Что это значит?

- Хорошие.

- Хорошие в каком плане?

- В человеческом.

- То есть, по этим свидетельствам, он хороший человек?

- Нет, я этого не говорил. Это хорошее свидетельство. Доказательства, полученные адвокатом для характеристики человека, являются хорошими.

- Как часто вы общались с ним за это время?

- Много раз.

- Когда мы в последний раз общались в октябре, вы сказали, что еще слишком рано говорить, потому что вы не видели материалов следствия. Теперь, очевидно, видели. Поскольку за спрос не бьют в нос, я спрошу: какую тактику защиту вы используете?

- Да, у меня есть защитная тактика, и я раскрою ее на первом заседании в понедельник после выступления прокурора. Я выскажу свое мнение по поводу обвинения и ущерба, а также о том, какой будет защитная тактика. Расследование длится 14 дней, это довольно много. Очень сложно предсказать, что здесь будет происходить.

- В последний раз вы сказали, что целью было избежать пожизненного заключения. Какая сейчас ситуация?

- С позиции защиты это и сейчас первоочередная цель, попытаться избежать его.

- Признание вины неизбежно - вы говорили так раньше.

- Ничего в этом не изменилось, совершенно ясно, что будет обвинительное решение. Но да, я раскрою тактику защиты в понедельник. В этом нет ничего удивительного, потому что я уже говорил об этом в предыдущих интервью.

- По-прежнему ли Таррасте признает действия, в которых его обвиняют: убийства и незаконное обращение с боеприпасами?

- Абсолютно. Признается, сожалеет. Согласен признать любой ущерб, независимо от суммы.

- Вы также сказали несколько месяцев назад, что у вас готова эффективная тактика защиты...

- Уберите это слово («эффективный»). Оно очень оценочное.