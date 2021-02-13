Сб, 13.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Суд начинается ⟩ В деле лихулаского стрелка слишком много вопросов без ответов

6 июня незадолго до 21:45,Микк Таррасте на синем Subaru протаранил машины у заправочной станции Lihula Olerex. ФОТО: Lilli Tölp

Послезавтра перед судом предстанет Микк Таррасте, который прошлым летом возле Лихула открыл стрельбу, убив двух и ранив несколько человек. Эти события шокировали все население, пишет Postimees.

Защитник отметил, что общение с Таррасом было рабочим, но заявил, что, по всей видимости, от обвинительного приговора никуда не деться.

Однако, по словам прокурора, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, почему в ту ночь события развивались именно так. 

На стартующем процессе приняты повышенные меры безопасности, чтобы предотвратить возмездие, а для демонстрации происходящего в зале установлен телевизор с диагональю 55 дюймов.

Перед слушаниями жители Лихула испытывают противоречивые чувства.

Защитник Рюнно Роосмаа собрал доказательства, характеризующие Таррасте

Защитник Микка Таррасте Рюнно Роосмаа признал, что по-прежнему его главной целью является избежать пожизненного заключения. Роосмаа заявил, что его клиент признает совершенное и берет на себя все причиненные ущербы, независимо от суммы.

- Как проходило ваше общение с Таррасом?

- В рабочем режиме, в подготовке дела, в том числе в сборе доказательств.

- Доказательств, которые, по вашей оценке, могут спасти вашего клиента от худшего?

- Нет, скорее, это доказательства, которые характеризуют человека.

- И как они характеризуют человека?

- Все доказательства, которые до меня дошли, положительные.

- Что это значит?

- Хорошие.

- Хорошие в каком плане?

- В человеческом.

- То есть, по этим свидетельствам, он хороший человек?

- Нет, я этого не говорил. Это хорошее свидетельство. Доказательства, полученные адвокатом для характеристики человека, являются хорошими.

- Как часто вы общались с ним за это время?

- Много раз.

- Когда мы в последний раз общались в октябре, вы сказали, что еще слишком рано говорить, потому что вы не видели материалов следствия. Теперь, очевидно, видели. Поскольку за спрос не бьют в нос, я спрошу: какую тактику защиту вы используете?

- Да, у меня есть защитная тактика, и я раскрою ее на первом заседании в понедельник после выступления прокурора. Я выскажу свое мнение по поводу обвинения и ущерба, а также о том, какой будет защитная тактика. Расследование длится 14 дней, это довольно много. Очень сложно предсказать, что здесь будет происходить.

-  В последний раз вы сказали, что целью было избежать пожизненного заключения. Какая сейчас ситуация?

- С позиции защиты это и сейчас первоочередная цель, попытаться  избежать его.

 - Признание вины неизбежно - вы говорили так раньше. 

- Ничего в этом не изменилось, совершенно ясно, что будет обвинительное решение. Но да, я раскрою тактику защиты в понедельник. В этом нет ничего удивительного, потому что я уже говорил об этом в предыдущих интервью.

- По-прежнему ли Таррасте признает действия, в которых его обвиняют: убийства и незаконное обращение с боеприпасами?

- Абсолютно. Признается, сожалеет. Согласен признать любой ущерб, независимо от суммы. 

- Вы также сказали несколько месяцев назад, что у вас готова эффективная тактика защиты...

- Уберите это слово («эффективный»). Оно очень оценочное. 

- Содержание обвинения и действия вашего подзащитного явно ограничивают эффективность тактики, пространство для маневра ограничено.

- Да, это очень сложное дело.

- Вы защищаете Таррасте около восьми месяцев. У него было много времени подумать, сидя взаперти. Как изменилось отношение Таррасте к ситуации за то время?

- Вскоре после случившегося, он понял, что произошло. Конечно, он был шокирован всем этим, что вполне понятно. Он продолжает сожалеть о случившемся и о последствиях. Он всегда сожалел об этом, и в каждом разговоре это было видно в каждом его движении и в отношении. Я могу подтвердить, что этот человек глубоко сожалеет. 

Рюнно Роосмаа. ФОТО: Urmas Luik

Материалы следствия вызывают больше вопросов, чем дают ответов

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсона, расследование кровопролития и составление обвинения Микка Таррасте, шокировавшего общественность прошлым летом, было особенным не только для этого региона, но и для Эстонии в целом, и не только за последние несколько лет, но и за все десятилетие.

"Правоохранительные органы и раньше видели жестокое насилие и ненормальное поведение в обычном смысле этого слова. Жертв бывало и больше. Тем не менее, событие Лихула выходит на передний план, потому что, хотя расследование закончено, до сих пор нет четкого ответа на вопрос, почему события развивались именно так, как в ту ночь. Вопросов "почему", на которые нет ответов, необычно много", - сказал старший прокурор. 

Через несколько дней после трагических событий Таррасте через своего защитника Рюнно Роосмаа разослал общественности заявление, в котором выразил сожаление о содеянном. Степень сотрудничества Таррасте со следствием Андерсон до начала судебных слушаний не раскрыл.

"Да, он давал показания. Некоторые из них согласуются с другими доказательствами, некоторые - нет», - прокомментировал старший прокурор  готовность Таррасте к сотрудничеству.

В задержании Таррасте и расследовании дела участвовали  более полусотни сотрудников полиции. По словам начальника Пярнуского полицейского участка Юллара Кютта, 6 июня полиция отреагировала очень большими силами и начала масштабную операцию по поимке стрелка. На месте происшествия находилось более 50 официальных лиц. Территория была ограничена, а окружающие дороги перекрыты. В первые дни после происшествия опросом свидетелей занимались несколько следователей, но дальше дело вел один конкретный следователь. 

"Это объемное расследование, в ходе которого мы провели в общей сложности 39 допросов, заказали 13 экспертиз, провели осмотры на месте происшествия и обыски в двух местах, связали показания с ситуацией, провели многочисленные изучения вещественных доказательств, конфисковали имущество и провели другое следственные действия", - перечислил Кютт. 

Что неожиданного выяснилось в ходе расследования дела Таррасте, прокуратура до судебных слушаний раскрывать не будет. "Следствие действительно обнаружило факты, доказательства и ссылки на обвиняемого, которые являются необычными и вызывают больше вопросов, чем ответов. Мы раскроем все эти доказательства в зале суда", - сказал Андерсон.

Согласно опубликованной на данный момент информации, убийство двух человек, ранение четырех человек и создание опасности для неопределенного числа людей было преднамеренным, считает прокуратура. По словам прокурора, сколько человек фактически находилось под угрозой, когда Таррасте открыл огонь, можно оценить только теоретически.

«Такую цифру назвать невозможно, потому что помимо нескольких десятков человек, в направлении которых непосредственно были выпущены выстрелы, в опасной зоне находилось более километра леса, дороги и дома», - сказал Андерсон. 

Сколько боеприпасов использовал Таррасте в ту роковую ночь, прокурор также раскроет в зале суда. 

В случае признания вины Таррасте может быть наказан лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным лишением свободы. Андерсон не подтвердил, потребует ли прокурор самого сурового наказания, основываясь на доказательствах, собранных в ходе расследования. «Ответ на вопрос о наказании будет дан после судебного расследования, после того как в зале будут изучены все доказательства, а обвиняемый даст показания», - сказал он.

Пярнуский уездный суд приложил немало усилий для того, чтобы недавние крупные процессы, за которыми общественность обязательно будет следить, прошли гладко. Были приняты меры безопасности, чтобы предотвратить возможную месть обвиняемому.

Микк Таррасте - единственный обвиняемый, а потерпевших - целых девять. Некоторые из них - дети, которых в зале суда не будет, но, по словам председателя Пярнуского уездного суда Тоомаса Тальвисте, они с самого начала учли, что пресса проявит к делу очень высокий интерес. 

Помимо всего этого решения требует и ситуация, вызванная коронавирусом. Слушания пройдут в самом большом зале здания суда на улице Кунинга, где помимо судьи, народных судей, обвиняемого, прокурора, защитников и потерпевших, большое количество людейне разместить - все места для сидения отмечены.

Поэтому Пярнуский уездный суд подготовил помещение на верхнем этаже, где будут транслироваться в прямом эфире 14 заседаний процесса Таррасте. Видеорешение суду предложил Центр регистров и информационных систем (RIK). На этой неделе в здание суда принесли 55-дюймовый телевизор, через который можно наблюдать за происходящим в зале. 

По словам Тальвисте, такое решение не является исключительным, но используется относительно нечасто.

«Мы видели эти места и пытались так или иначе расставить скамейки и стулья как в главном зале, так и в другом помещении, - рассказал он.  - Я уверен, что мы можем обеспечить безопасность. Не только подсудимому, но и тем, кто соберется здесь - это будет организовано судом в соответствии с законом».

Между людьми будет выдерживаться дистанция не менее двух метров, а кроме того, лица без маски в зал допущены не будут. Поскольку в зале нет окон, безопасность постараются повысить  за счет более мощной вентиляции во время перерывов.

Хотя это дело находится под пристальным вниманием общественности, суд не чувствует давления. «Зная, насколько опытен судья, я уверен, что он не позволит как-либо на себя повлиять», - сказал председатель Пярнуского уездного суда. 

Судья Рубо Кикерпилль во время судебного заседания заслушает 26 свидетелей. Если ни одно заседание не будет перенесено, последнее состоится 26 апреля.

Если все пойдет по плану, судья Кикерпилль, по словам Тальвисте, должен объявить решение в конце мая. 

Тоомас Тальвисте. ФОТО: Urmas Luik

Случай вызывает у жителей Лихула противоречивые чувства

Трагедия поразила жителей Лихула, как удар молнии. Позавчера днем ​​Pärnu Postimees спрашивал у жителей Лихула,  какое наказание должен отнести открывший стрельбу мужчина. В ответ люди порой задумывались или замолкали, а кто-то и прослезился.

В основном люди делятся на два лагеря: те, кто говорят, что пусть суд делает свое дело, и те, кто хочет пожизненного заключения или даже смертной казни для потрясшего общество лихулаского стрелка.

Большинство не осмеливаются высказать мнение о стрельбе под своим именем и не скрывая лица. Однако эмоциями делятся за кадром. «Спецподразделение целилось недостаточно точно, - говорит один из них по пути в магазин, узнав о возможной судьбе стрелка. «Такие не должны жить», - говорит другой. 

Горожане называют сроки, на которые можно было бы наказать Таррасте: один предлагает 15 лет, другой 20. Но есть те, кто думает, что сколько бы лет ни дали преступнику, человек не изменится.

Дама, хлопочущая возле посылочного автомата, поначалу очень радостно реагирует на наше присутствие, но узнав тему разговора, замолкает, поворачивается спиной и машет рукой: она не хочет говорить об этом.

Другая женщина, однако, со слезами на глазах, долго и пространно обсуждает, как такой человек вообще мог быть на свободе. «Мы все здесь знаем друг друга, все как-то связаны, и тут приходит какой-то помешанный и убивает», - объясняет она.

По словам местного охотника, эта трагедия превратила их работу и жизнь в ад: они больше не решаются охотиться в лесу, потому что человек с ружьем похож на преступника. 

Однако некоторые считают, что суд все же вынесет справедливый приговор. «Эстонский суд справедлив и сделает правильный выбор», - говорит один житель Пярну. «Я не могу вынести приговор, это суд знает», - говорит другой.

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