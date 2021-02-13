Картина дня: подозрительная секретная вечеринка, суд на лихуласким стрелком и загадочная смерть молодой эстонки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5220 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 760, то есть 14,6% от общего количества. Читать далее...
На прошлой неделе в интернете стало распространяться сообщение блогера Мерли Кауниссаар о прошедшей в Таллинне частной вечеринке, на которой якобы были изнасилованы две молодые женщины. По данным Департамента полиции и погранохраны, вечеринка во время пандемии действительно имела место. Читать далее...
Послезавтра перед судом предстанет Микк Таррасте, который прошлым летом возле Лихула открыл стрельбу, убив двух и ранив несколько человек. Эти события шокировали все население. Читать далее...
Причина смерти официально еще не установлена, но с 24 января молодая женщина жаловалась на сильные боли в горле и суставах, а также на усталость, которые вскоре стали сопровождаться затрудненным дыханием и высокой температурой. Читать далее...
На уходящей неделе как будто бы завершилась история с нападением на уважаемого врача, руководителя Северо-Эстонской региональной больницы и члена научного совета при правительстве республики Пеэпа Тальвинга. Читать далее...
Тема эстонских неграждан вновь была поднята на этой неделе. Правда, вероятно, дальше обсуждения ничего не продвинется и конкретных изменений мы снова не увидим. Читать далее...
После восстановления независимости Эстонии порт Калана на полуострове Кыпу на Хийумаа много раз подвергался воздействию природной стихии и примерно столько же раз продавался и покупался. Новые собственники хотят создать здесь эстонскую Мекку для серферов. Читать далее...
19-летний пьяный молодой человек метался в помешательстве и напал в подъезде одного многоквартирного дома на попавшегося на пути человека. Через час он ворвался на завод Hansa Candle, где попытался ножом ударить в область груди одного работника. Суд приговорил его к тюремному заключению в полтора года, из которых реально провести за решеткой он должен четыре месяца. Читать далее...
Скоро начнется период подачи деклараций о доходах, и перед теми людьми, которые в прошлом году продали недвижимость, встает вопрос – нужно ли декларировать сумму, полученную от продажи, и платить с нее подоходный налог в размере 20%? Объясняет руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус. Читать далее...
Реальна ли угроза разрыва отношений России и Евросоюза и при чем тут Навальный? Ответили политики из Брюсселя и Берлина. Читать далее...