Картина дня: подозрительная секретная вечеринка, суд на лихуласким стрелком и загадочная смерть молодой эстонки

Коронавирус выявлен у 760 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5220 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 760, то есть 14,6% от общего количества. Читать далее...

Сводничество, "колпачки" и изнасилование: тиражируемая в соцсетях страшилка не получила подтверждения

На прошлой неделе в интернете стало распространяться сообщение блогера Мерли Кауниссаар о прошедшей в Таллинне частной вечеринке, на которой якобы были изнасилованы две молодые женщины. По данным Департамента полиции и погранохраны, вечеринка во время пандемии действительно имела место. Читать далее...

СУД НАЧИНАЕТСЯ 〉 В деле лихулаского стрелка слишком много вопросов без ответа

Послезавтра перед судом предстанет Микк Таррасте, который прошлым летом возле Лихула открыл стрельбу, убив двух и ранив несколько человек. Эти события шокировали все население. Читать далее...

Загадочная смерть эстонки: 29-летняя женщина найдена мертвой в своей квартире

Причина смерти официально еще не установлена, но с 24 января молодая женщина жаловалась на сильные боли в горле и суставах, а также на усталость, которые вскоре стали сопровождаться затрудненным дыханием и высокой температурой. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Авторитетное раскаяние или Что не так в этой истории?

На уходящей неделе как будто бы завершилась история с нападением на уважаемого врача, руководителя Северо-Эстонской региональной больницы и члена научного совета при правительстве республики Пеэпа Тальвинга. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Избавимся от позорного феномена естественным путем?

Тема эстонских неграждан вновь была поднята на этой неделе. Правда, вероятно, дальше обсуждения ничего не продвинется и конкретных изменений мы снова не увидим. Читать далее...

Цена не разглашается: кому загадочный российский инвестор продал недвижимость в Эстонии

После восстановления независимости Эстонии порт Калана на полуострове Кыпу на Хийумаа много раз подвергался воздействию природной стихии и примерно столько же раз продавался и покупался. Новые собственники хотят создать здесь эстонскую Мекку для серферов. Читать далее...

Перестал пить таблетки: молодой человек избил случайного прохожего и ворвался с ножом на предприятие

19-летний пьяный молодой человек метался в помешательстве и напал в подъезде одного многоквартирного дома на попавшегося на пути человека. Через час он ворвался на завод Hansa Candle, где попытался ножом ударить в область груди одного работника. Суд приговорил его к тюремному заключению в полтора года, из которых реально провести за решеткой он должен четыре месяца. Читать далее...

Налогово-таможенный департамент объясняет, когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости

Скоро начнется период подачи деклараций о доходах, и перед теми людьми, которые в прошлом году продали недвижимость, встает вопрос – нужно ли декларировать сумму, полученную от продажи, и платить с нее подоходный налог в размере 20%? Объясняет руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус. Читать далее...

Разрыв отношений России и ЕС? Реакция Запада на слова Лаврова и Пескова