В квартире в Пыхья-Таллинне совершено убийство: подозреваемый задержан
Прибывшая на вызов в Пыхья-Таллинн 12 февраля полиция обнаружила в квартире мужчину с колотыми ранами, который позднее скончался в больнице. Подозреваемый задержан.
Прибывшая на вызов в Пыхья-Таллинн 12 февраля полиция обнаружила в квартире мужчину с колотыми ранами, который позднее скончался в больнице. Подозреваемый задержан.
В пятницу, 12 февраля в 21:25 полиция получила вызов о возможном преступлении на улице Уус-Малева в Таллинне. Прибывшие на место полицейские обнаружили 35-летнего мужчину с колотыми ранами, его состояние было крайне тяжелым. Медики доставили жертву в больницу, однако там он скончался.
На месте преступления был задержан 55-летний подозреваемый мужчина.
Точные обстоятельства установят полицейские в ходе уголовного дела. Однако уже на данный момент известно, что мужчины были знакомы, какие события предшествовали столь печальному развитию событий будет установлено.