В квартире в Пыхья-Таллинне совершено убийство: подозреваемый задержан

В пятницу, 12 февраля в 21:25 полиция получила вызов о возможном преступлении на улице Уус-Малева в Таллинне. Прибывшие на место полицейские обнаружили 35-летнего мужчину с колотыми ранами, его состояние было крайне тяжелым. Медики доставили жертву в больницу, однако там он скончался.