Меэритс: Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки

Они также поговорили о результатах недавнего опроса на тему Европейского Союза, не обойдя стороной и нашумевший визит в Россию высокопоставленного чиновника ЕС Жозепа Борелля. Также разговор зашел о создании в Эстонии новой партии и плане строительства здесь атомной электростанции.

Айнар Рууссаар сказал, что правительство объявило о планах установить в течение ста дней принципы выхода из пандемии коронавируса. В то же время, по его словам, статистика продолжает показывать большое количество людей, инфицированных коронавирусом.

«Я жду, что ситуация будет взята под контроль. Вытий можно из такого места, которое находится под контролем. На данный момент кажется, что вместо выхода было бы разумнее написать там слово «контроль» , - сказал Рууссаар.

«Сто дней - это достаточно измеримое время, чтобы увидеть, сможем ли мы каким-то образом обуздать распространение этой пандемии в Эстонии. На данный момент этого не видно. Правда, правительство пообещало, что с мая все желающие смогут делать прививки недалеко от дома. Это обещание можно будет четко измерить 5 мая».

Обсуждая проект Закона о разжигании ненависти, Прийт Хыбемяги сказал, что отсутствие высшего юридического образования у одного из горячих сторонников проекта, министра юстиции Марис Лаури, не внушает ему доверия. В то же время ведущие передачи отметили, что министры без соответствующего специального или высшего образования входили в составы и нескольких предыдущих правительств.

Ведущие напомнили, что такой же красной тряпкой, какой при предыдущем правительстве была тема референдума о браке, для нынешней оппозиции является производство по закону о разжигании ненависти. Нужен ли Эстонии такой закон? "Разжигание вражды понимается по-другому. Границы неясны», - отметил Айнар Рууссаар. Хельдур Меэритс счел, что определение языка вражды никогда не может быть достаточно ясным и всегда может интерпретироваться по-разному.

Говоря о делах Европейского союза на основе анализа результатов недавнего опроса, ведущие отметили, что доверие людей к Европейскому союзу все еще высоко, несмотря на пандемию коронавируса.

Заодно ведущие передачи бросили взгляд на недавний визит в Россию верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля. Говоря об умелом внешнеполитическом поведении России, Хельдур Мэритс сказал: «Если [министр иностранных дел России Сергей] Лавров и [официальный представитель президента Дмитрий] Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается, то в Европейском союзе пытаются что-то ответить в двадцать рук. Конечно, все это гораздо более неловко и вяло".