«Спутник V» рвется в Европу: эстонские евродепутаты не будут лоббировать эту вакцину

По словам Свена Миксера, в условиях пандемии COVID-19 Европейское агентство лекарственных средств проводит связанные с вакцинами исследования и процедуры оценивания максимально быстро, но в то же время оно не может и не должно идти на уступки в своих требованиях. Это поставило бы под угрозу жизнь и здоровье европейцев.

Как политик без медицинского образования он не берется оценивать, когда та или иная вакцина будет одобрена EMA: «Верю, что доверие европейцев к конкретной вакцине и производителю четко коррелирует с тем, прошла ли вакцина все необходимые исследования и была ли она одобрена учеными и компетентными органами. Однако серьезная проблема заключается в том, что Европа должна постоянно сопротивляться враждебным информационным операциям, направленным на подрыв доверия к эффективным и безопасным вакцинам, которые уже разрешены».

Яак Мадисон ФОТО: Remo Tõnismäe

Яак Мадисон уверен, что если Россия докажет EMA, что «Спутник V» безопасен и эффективен и что все клинические испытания прошли успешно, препарат будет одобрен. «Будет ли Эстония использовать эту вакцину, зависит от нас самих, наша страна должна решить, желает ли она заказывать эту вакцину. Лично я не вижу проблемы в использовании этой вакцины для тех, кто этого хочет, после того, как "Спутник V" будет акцептирован в Европе», - говорит он.

Яна Тоом добавляет, что теоретически «Спутник V» мог бы появиться в Эстонии раньше одобрения этой вакцины в Евросоюзе. «Венгрия, например, воспользовалась правом в чрезвычайных ситуациях закупать препараты, минуя разрешение Европейского агентства лекарственных средств. Думаю, Эстония могла бы тоже рассмотреть такой вариант. Правда в этом случае справка о вакцинации станет действовать в ЕС только после того, как "Спутник V" будет одобрен EMA. То есть для защиты от COVID-19 российская вакцина хороша, а для путешествий по ЕС — пока нет», - пояснила евродепутат.

Нет лобби

Эстонские евродепутаты сошлись во мнении, что они не должны лоббировать «Спутник V» в Европарламенте.

Рихо Террас. ФОТО: Remo Tõnismäe

«Во-первых, потому что процесс, ведущий к внедрению вакцины, должен быть на сто процентов прозрачным, чего в настоящее время в случае России нет из-за отсутствия документации, - объясняет Рихо Террас. - Во-вторых, отношения Европы и России обострились. В России плюют на права человека, и состоявшийся недавно визит в Москву еще больше сыграл на руку этой стране».