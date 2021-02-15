«Спутник V» рвется в Европу: эстонские евродепутаты не будут лоббировать эту вакцину

Стремление России стать первой привело к недоверию к «Спутнику V»
Предвзятое отношение EMA к российской вакцине исключено
Выход вакцины на рынок ЕС должен быть прозрачным, здесь нет места лобби
Прививаться хотят все наши евродепутаты, за исключением Яака Мадисона
Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутаты Европарламента от Эстонии рассказали, при каких условиях «Спутник V» будет одобрен и почему они не считают возможным лоббирование этого препарата, несмотря на то, что часть русскоязычного населения нашей страны относится к нему с меньшим скептицизмом.
По словам евродепутатов, недоверие к «Спутнику V» в Европе обусловлено несколькими причинами. «Россияне поспешили заявить о своей вакцине, как о готовом продукте, до того, как были официально завершены все испытания. То есть очевидно, что было стремление оказаться первыми, невзирая ни на что, а это не вызывает доверия. Ну и плюс общий фон отношения к России, который, к сожалению, имеет место в ЕС», - объясняет Яна Тоом.
По мнению Рихо Терраса, это не столько вопрос недоверия, сколько предосторожности и предпочтения использовать вакцины, разработанные государствами-членами ЕС и ее партнерами: «Поскольку в Европе согласованы стандарты и сформированы ожидания относительно качества и эффективности любого продукта, в отношении европейских вакцин мы чувствуем себя увереннее. У них есть знак качества, которого нет у вакцин третьих сторон. В случае России мы ничего определенного не знаем о "Спутнике V"».
Урмасу Паэту также кажется вполне естественным, что в Европе больше доверяют собственному, то есть западному производству. «И это касается не только вакцин. Тем не менее, имидж в обществе — это не то, на что опирается в своих решениях Европейское агентство лекарственных средств (EMA)», - подчеркивает политик.
Решение за EMA
Действительно, одного только доверия или хорошей репутации недостаточно для одобрения лекарственного средства в ЕС. Чтобы EMA выдало разрешение на применение какого-либо препарата, необходимо соблюсти определенные процедуры, которые предполагают проведение масштабных исследований. Если лекарство отвечает установленным в Европе нормам, оно получит разрешение на использование.
«Российский Институт имени Гамалеи, разработавший "Спутник V", представил EMA на рассмотрение свою вакцину. На прошлой неделе заявка этого производителя была зарегистрирована. Теперь Европейское агентство лекарственных средств должно определить, выдать разрешение на продажу этой вакцины в ЕС или нет. Создатели "Спутника V" надеются получить лицензию в ближайший месяц. То, какова вероятность, что EMA выдаст "Спутнику V" разрешение на продажу в ЕС, зависит от результатов оценивания», - говорит Андрус Ансип.
Он отмечает, что, помимо разрешения на продажу, требуется и сама вакцина: «Сведений о вакцинации в России немного, но, по данным ourworldindata.org, количество вакцинированных в России более чем скромное. Имеющиеся данные подтверждают, что "Спутника V" не хватает для вакцинации самих россиян».
Крайне важно и то, чтобы Россия открыла для EMA всю документацию по «Спутнику V». «В противном случае Европейское агентство лекарственных средств не может одобрить эту вакцину, потому что не будет способа основательно убедиться в ее эффективности и отсутствии побочных эффектов. В такой ситуации чувство уверенности, к которому мы привыкли в случае Европы и ее партнеров, не удастся вселить», - заявляет Рихо Террас, добавляя, что если документация со стороны России не полностью обнародована, нельзя быть уверенным, что эта вакцина вообще работает.
По словам Свена Миксера, в условиях пандемии COVID-19 Европейское агентство лекарственных средств проводит связанные с вакцинами исследования и процедуры оценивания максимально быстро, но в то же время оно не может и не должно идти на уступки в своих требованиях. Это поставило бы под угрозу жизнь и здоровье европейцев.
Как политик без медицинского образования он не берется оценивать, когда та или иная вакцина будет одобрена EMA: «Верю, что доверие европейцев к конкретной вакцине и производителю четко коррелирует с тем, прошла ли вакцина все необходимые исследования и была ли она одобрена учеными и компетентными органами. Однако серьезная проблема заключается в том, что Европа должна постоянно сопротивляться враждебным информационным операциям, направленным на подрыв доверия к эффективным и безопасным вакцинам, которые уже разрешены».
Яак Мадисон уверен, что если Россия докажет EMA, что «Спутник V» безопасен и эффективен и что все клинические испытания прошли успешно, препарат будет одобрен. «Будет ли Эстония использовать эту вакцину, зависит от нас самих, наша страна должна решить, желает ли она заказывать эту вакцину. Лично я не вижу проблемы в использовании этой вакцины для тех, кто этого хочет, после того, как "Спутник V" будет акцептирован в Европе», - говорит он.
Яна Тоом добавляет, что теоретически «Спутник V» мог бы появиться в Эстонии раньше одобрения этой вакцины в Евросоюзе. «Венгрия, например, воспользовалась правом в чрезвычайных ситуациях закупать препараты, минуя разрешение Европейского агентства лекарственных средств. Думаю, Эстония могла бы тоже рассмотреть такой вариант. Правда в этом случае справка о вакцинации станет действовать в ЕС только после того, как "Спутник V" будет одобрен EMA. То есть для защиты от COVID-19 российская вакцина хороша, а для путешествий по ЕС — пока нет», - пояснила евродепутат.
Нет лобби
Эстонские евродепутаты сошлись во мнении, что они не должны лоббировать «Спутник V» в Европарламенте.
«Во-первых, потому что процесс, ведущий к внедрению вакцины, должен быть на сто процентов прозрачным, чего в настоящее время в случае России нет из-за отсутствия документации, - объясняет Рихо Террас. - Во-вторых, отношения Европы и России обострились. В России плюют на права человека, и состоявшийся недавно визит в Москву еще больше сыграл на руку этой стране».
По его словам, все вакцины должны быть одобрены EMA и здесь нельзя никого ставить в особое положение. «Особенно Россию, которая стала бы использовать это как геополитический триумф, если бы какая-нибудь европейская страна приняла решение относительно использования вакцины в обход Европейского агентства лекарственных средств. Европа должна быть единой. В первую очередь после ходатайства России и предъявления всей документации следует дождаться мнения EMA, а затем все обдумать», - говорит Рихо Террас.
Яак Мадисон подтвердил: эстонские парламентарии не предпринимали в связи со «Спутником V» скоординированных действий. «Конечно, среди русскоязычного населения есть некоторый скептицизм в отношении других вакцин и гораздо лучшее отношение к вакцине, произведенной в России, которая, безусловно, используется этой страной в пропагандистских целях. Учитывая то, что российские СМИ в негативном ключе освещали произведенные в других странах вакцины и пропагандировали единственно верной вакциной "Спутник V"», - подчеркнул он.
«В то же время я не вижу проблемы в том, в какой стране производится вакцина, это в первую очередь вопрос эффективности и доступности. Если в Эстонии есть люди, которые желают вакцинироваться "Спутником V" и эта вакцина будет одобрена, надо бы предложить им такую возможность», - добавил Мадисон.
«Евродепутаты ничего не должны лоббировать — ни вакцину, ни европейские ценности, ни фортепианные концерты. Хорошо бы лоббировать здравый смысл, но это и все. А он подсказывает, что раз по расчетам экономический рост начнет восстанавливаться после того, как будет привить 75% населения, это первоочередная задача, - отмечает Яна Тоом. - Между тем при нынешних темпах вакцинации ЕС потребуется на это не меньше двух лет. Для сравнения: в США - 11 месяцев. ЕС справляется с программой вакцинации гораздо хуже, чем должен, так что надо искать любые варианты».
«Да, мы все слышали эти благоглупости про то, что российская вакцина — гибридное оружие. Такое же, как российский газ, чемпионат мира по футболу и Тотальный диктант. Чушь. Так и хочется спросить голосом Якубовича: выбирайте — несколько ехидных реплик Марии Захаровой или лишние полгода без экономического роста?» - сказала Тоом, добавив, что она не верит в предвзятое отношение ЕС при рассмотрении российской вакцины.
В настоящий момент лицензии имеют три производителя вакцин: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Еще два находятся на стадии оценки — Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) и Novavax.
Свен Миксер уверен, что внедрение лекарств и вакцин, основанное на научных исследованиях, является единственно правильным решением и что никакое политическое лобби не должно вмешиваться. «Но, безусловно, политики должны бороться за отсутствие неоправданных перебоев и задержек в производстве и поставке утвержденных лекарств», - сказал он.
Марина Кальюранд тоже против использования вакцины в политических целях. «Депутаты Европарламента должны стоять за то, чтобы все жители ЕС, в их числе и жители Эстонии, смогли бы привиться качественной вакциной как можно скорее. Также я считаю важной разъяснительную работу о необходимости вакцинации. К сожалению, голоса скептически относящихся к прививке слышны и среди медиков», - говорит она. - Я не эксперт и не могу дать оценку вакцине "Спутник V". В разных странах к вакцинам предъявляют разные требования. Полностью доверяю Европейскому агентству лекарственных средств. Если "Спутник V" будет одобрен EMA, я не вижу препятствий для его применения в Евросоюзе и Эстонии».
Урмас Паэт также подчеркнул, что не занимается лоббированием: «Разрешение на использование вакцин выдают или не выдают специалисты, исходя из научных анализов и оценок».
Чем будем колоться?
Вакцинироваться планируют почти все эстонские евродепутаты.
«Я считаю важной любую вакцинацию, а против COVID-19 — особенно. Каждую осень вся наша семья прививается против гриппа, при первой возможности вакцинируемся и от COVID-19, - говорит Марина Кальюранд. - В вопросе выбора вакцины полагаюсь на врачей. Так что буду прививаться той вакциной, которую посоветует семейный врач. Поскольку я не вхожу в группу риска, очередь, очевидно, дойдет до меня в мае-июне. По крайней мере, так обещает Министерство социальных дел».
По ее словам у каждого человека должна быть возможность посмотреть в Digilugu, когда придет его очередь вакцинироваться. «Мы очень гордимся своими электронными услугами, в том числе в сфере здравоохранения, и я уверена, что дополнение Digilugu - осуществимая задача. Кроме того, врачи и медсестры будут освобождены от необходимости отвечать на вопросы, связанные с очередью на вакцинацию, таким образом получится сберечь время медицинских работников», - говорит Марина Кальюранд.
Урмас Паэт предполагает, что его очередь прививаться настанет тогда, когда будет разрешено больше вакцин, чем сейчас: «Тогда, основываясь на общей картине, я приму решение, хотя, вероятно, между вакцинами, получившими разрешение на использование, особой разницы нет».
Рихо Террас и Свен Миксер планируют вакцинироваться, когда появится такая возможность. Особых пожеланий относительно какого-либо конкретного производителя вакцины у них тоже нет.
«Вакцинироваться буду обязательно, предпочтений нет. Ну, то есть они есть, на самом деле, но сделаю укол тем, чем дадут. Тут не до капризов», - рассказала о своих планах Яна Тоом.
Андрус Ансип тоже причислят себя к сторонникам научной медицины, и ранее ему были сделаны все прививки в соответствии с национальным планом вакцинации. Однако он уже переболел коронавирусом с едва заметными симптомами. «Я получил положительный результат при плановом еженедельном тестировании и сначала счел его ошибкой. Я не заразил других людей, атаковавший меня вирус даже не передался жене. Но у меня есть антитела, а это значит, что я обладаю постинфекционным иммунитетом. Так что мне не нужно спешить с вакцинацией», - объясняет Андрус Ансип.
По данным евродепутата, постинфекционный иммунитет может сохраняться даже до восьми месяцев. «Когда очередь на вакцинацию дойдет до моей возрастной группы, я обязательно сделаю прививку. По оценке некоторых экспертов, победившим коронавирус достаточно лишь одной дозы. Я считаю все вакцины, используемые в ЕС, надежными, и я не отдаю предпочтения какой-либо конкретной вакцине», - заявил Андрус Ансип.
Вопрос вакцинации менее актуален лишь для Яака Мадисона: «Учитывая то, что мне 29 лет, я сам не сильно боюсь коронавируса. Поэтому я не особо жду возможности привиться и всячески поддерживаю только добровольную вакцинацию. Однако, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел вакцинироваться вакциной AstraZeneca, поскольку это технологически классическая вакцина, которая используется десятилетиями и аналогична принципу действия других вакцин».
Андрус Ансип добавляет, что для предотвращения коронавируса важно избегать несрочных контактов и нахождения в закрытых помещениях с другими людьми, также следует соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки. «Но вакцинация населения — это проверенный способ победить вирус» - уверен евродепутат.