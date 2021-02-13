В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества

Проблема одиночества и без того остро стоящая в японском обществе, стала еще заметнее во время пандемии коронавируса.

Недавнее исследование показало, что в 2020 году был зафиксирован рост числа самоубийств, после того как в течение десятилетий эти цифры падали. Основной рост замечен среди женщин (показатель вырос на 14,5%).

Суга заявил на совещании, что женщины страдают от одиночества и изоляции сильнее, чем мужчины. Аналитики отмечают, что женщины в Японии работают, в основном в сфере услуг и торговли. А потому они больше всего рискуют потерять работу из-за пандемии. Кроме того на них ложится работа по дому и присмотру за детьми.

Число самоубийств среди женщин в 2020 году выросло до 6976, в то время как среди мужчин этот показатель продолжил снижаться. Кроме того зарегистрировано 440 самоубийств среди школьников - по данным на ноябрь, это самое высокое число с 1980 года.