Сб, 13.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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C сегодняшнего дня Евросоюз ужесточает защитные торговые меры

Euroopa Komisjoni lätlasest asepresidendile Valdis Dombrovskisele antakse kaubandusvoliniku portfell. ФОТО: Olivier Hoslet/Epa/Scanpix

В Европейском союзе в субботу вступили в силу новые правила правоприменения в торговле, призванные усилить защиту интересов ЕС по сравнению с возможностями, которые дает ныне Всемирная торговая организация (ВТО).

"Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от недобросовестной торговой практики. Новые правила помогут защитить нас от тех, кто пытается воспользоваться нашей открытостью", - заявил в своем коммюнике исполнительный зампред Европейской комиссии, курирующий торговлю, Валдис Домбровскис.

Он уточнил, что ЕС предпочел бы реформированную и эффективную многостороннюю систему урегулирования споров в ВТО и продолжает работать над ее созданием. "Но мы не можем оставаться беззащитными. Эти меры позволят нам реагировать решительно и настойчиво", - подчеркнул Домбровскис.

Решение о новых правилах правоприменения в торговле стало реакцией на блокировку деятельности Апелляционного органа ВТО. Существующая процедура принятия контрмер в ответ на нарушение или срыв торговых сделок была для ЕС чересчур громоздкой и долгой. Отсутствие действенного апелляционного органа ВТО позволяет странам-членам организации уклоняться от выполнения своих обязательств и уходить от обязывающего решения, просто обжаловав отчет экспертной группы, поясняет ЕК в своем-пресс-релизе.

Пересмотренный регламент позволяет ЕС реагировать, даже если ВТО не вынесла окончательного решения из-за того, что другой член ВТО заблокировал процедуру разрешения спора, подав апелляцию в неработающий Апелляционный орган. Новый механизм также применяется к спорам по региональным или двусторонним торговым соглашениям, стороной которых является ЕС.

Изменения дают ЕС полномочия действовать в своих интересах, когда торговый спор в ВТО заблокирован, не дожидаясь завершения процедуры разрешения споров. Они также позволяют принимать контрмеры не только в отношении товаров, но и услуг и связанных с торговлей прав интеллектуальной собственности.

Еврокомиссия обязалась разработать механизм противодействия принуждению и предложить его не позднее конца 2021 г. Решено также учредить должность главного представителя ЕС по правоприменению в торговле. Предусмотрено создание "единого окна" для жалоб европейских компаний на торговые барьеры на внешних рынках и нарушения обязательств по торговым соглашениям ЕС.

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