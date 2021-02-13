C сегодняшнего дня Евросоюз ужесточает защитные торговые меры

"Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от недобросовестной торговой практики. Новые правила помогут защитить нас от тех, кто пытается воспользоваться нашей открытостью", - заявил в своем коммюнике исполнительный зампред Европейской комиссии, курирующий торговлю, Валдис Домбровскис.

Он уточнил, что ЕС предпочел бы реформированную и эффективную многостороннюю систему урегулирования споров в ВТО и продолжает работать над ее созданием. "Но мы не можем оставаться беззащитными. Эти меры позволят нам реагировать решительно и настойчиво", - подчеркнул Домбровскис.

Решение о новых правилах правоприменения в торговле стало реакцией на блокировку деятельности Апелляционного органа ВТО. Существующая процедура принятия контрмер в ответ на нарушение или срыв торговых сделок была для ЕС чересчур громоздкой и долгой. Отсутствие действенного апелляционного органа ВТО позволяет странам-членам организации уклоняться от выполнения своих обязательств и уходить от обязывающего решения, просто обжаловав отчет экспертной группы, поясняет ЕК в своем-пресс-релизе.

Пересмотренный регламент позволяет ЕС реагировать, даже если ВТО не вынесла окончательного решения из-за того, что другой член ВТО заблокировал процедуру разрешения спора, подав апелляцию в неработающий Апелляционный орган. Новый механизм также применяется к спорам по региональным или двусторонним торговым соглашениям, стороной которых является ЕС.

Изменения дают ЕС полномочия действовать в своих интересах, когда торговый спор в ВТО заблокирован, не дожидаясь завершения процедуры разрешения споров. Они также позволяют принимать контрмеры не только в отношении товаров, но и услуг и связанных с торговлей прав интеллектуальной собственности.