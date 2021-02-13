Сб, 13.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Фото: очень остроумный способ хранения обуви

Обувь. Иллюстративный снимок. ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Пожалуй, это одна из серьезных домашних проблем: обувь всегда некуда деть, а если ее много, то попробуйте найти нужную пару в разномастных коробках!  Kodustiil нашел совет в одном блоге. 

Для того, чтобы безошибочно доставать с полки нужную коробку, нужно немного: телефон с фотокамерой, компьютер, принтер и бумага. Ну и свободное время, разумеется. 

ФОТО: thestylistandthewardrobe.com

Догадались, что делать? 

  • Фотографируем каждую пару вашей обуви.
  • Загружаем снимки в компьютер.
  • Распечатываем: если у вас нет цветного принтера, то сгодится и черно-белый. 
  • Вырезаем и приклеиваем картинку на торец обувной коробки. 
  • Аккуратно раскладываем коробки на полках в гардеробной, чтобы картинки были хорошо видны. 

Теперь у вас не будет проблем найти нужную пару обуви! 

Источник: http://thestylistandthewardrobe.com

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