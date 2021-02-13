Фото: очень остроумный способ хранения обуви
Пожалуй, это одна из серьезных домашних проблем: обувь всегда некуда деть, а если ее много, то попробуйте найти нужную пару в разномастных коробках! Kodustiil нашел совет в одном блоге.
Пожалуй, это одна из серьезных домашних проблем: обувь всегда некуда деть, а если ее много, то попробуйте найти нужную пару в разномастных коробках! Kodustiil нашел совет в одном блоге.
Для того, чтобы безошибочно доставать с полки нужную коробку, нужно немного: телефон с фотокамерой, компьютер, принтер и бумага. Ну и свободное время, разумеется.
Догадались, что делать?
Теперь у вас не будет проблем найти нужную пару обуви!
Источник: http://thestylistandthewardrobe.com