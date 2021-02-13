Фото ⟩ Во время соревнований в Отепя российские гонщики попали в тяжелую аварию
Первый день Зимнего ралли, проходящего в Отепя, закончился аварией для российского экипажа - Николая Грязина и Константина Александрова.
Первый день Зимнего ралли, проходящего в Отепя, закончился аварией для российского экипажа - Николая Грязина и Константина Александрова.
После третьего гоночного заезда Грязин был на четвертом месте, однако подвело лихачество: на четвертом заезде он вылетел с дороги и разбил свой Volkswagen. Продолжать гонку на таком автомобиле невозможно.
#Gryazin big crash in 🇪🇪 Otepää Talveralli. Crew ok #WRC— Matteo Deriu 🇮🇹 (@Bartolbia84) February 13, 2021
Pics: Robert Kikkatalo pic.twitter.com/yMe2a08eYe
Первое место Зимнего ралли занял наш Отт Тянак (Hyundai i20 WRC). Вторым финишировал партнер по команде Hyundai бельгиец Тьерри Невилль (+33,4), третьим к финишу пришел Георг Гросс (Ford Fiesta WRC, +2.17,6).