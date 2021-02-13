Сб, 13.02.2021
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Калле Лаанет
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Фото ⟩ Во время соревнований в Отепя российские гонщики попали в тяжелую аварию

Nikolai Grjazin. ФОТО: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de/imago images/Eibner

Первый день Зимнего ралли, проходящего в Отепя, закончился аварией для российского экипажа - Николая Грязина и Константина Александрова.

После третьего гоночного заезда Грязин был на четвертом месте, однако подвело лихачество: на четвертом заезде он вылетел с дороги и разбил свой Volkswagen. Продолжать гонку на таком автомобиле невозможно.

Первое место Зимнего ралли занял наш Отт Тянак (Hyundai i20 WRC). Вторым финишировал партнер по команде Hyundai бельгиец Тьерри Невилль (+33,4), третьим к финишу пришел Георг Гросс (Ford Fiesta WRC, +2.17,6). 

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