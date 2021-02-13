Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle.
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle.
Американский лидер Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
"Таковы, безусловно, наша цель и наши намерения", - подчеркнула она на брифинге.
Псаки добавила, что команда Байдена работает по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".
Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".
Намерениям Обамы воспрепятствовал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна быть ликвидирована. На апрель 2019 года там оставались 40 заключенных. Ряд из них утверждал, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.