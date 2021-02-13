Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо

Американский лидер Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Таковы, безусловно, наша цель и наши намерения", - подчеркнула она на брифинге.

Псаки добавила, что команда Байдена работает по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".

Обама обещал закрыть, Трамп - оставить

Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".