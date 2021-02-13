Сб, 13.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо

Тюрьма Гуантанамо ФОТО: AFP/SCANPIX

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle.

Американский лидер Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Таковы, безусловно, наша цель и наши намерения", - подчеркнула она на брифинге.

Псаки добавила, что команда Байдена работает по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".

Обама обещал закрыть, Трамп - оставить

Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".

Намерениям Обамы воспрепятствовал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна быть ликвидирована. На апрель 2019 года там оставались 40 заключенных. Ряд из них утверждал, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.

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